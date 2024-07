Mikautadze, la bombe du mercato à l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les prochains jours seront décisifs pour savoir si Pierre-Emerick Aubameyang, courtisé par l’Arabie Saoudite, va rester à l’OM. En cas de départ, Marseille est prêt à bondir sur Georges Mikautadze.

Auteur de 30 buts cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur sur lequel l’Olympique de Marseille compte pour la saison à venir. Malgré l’imposant salaire de l’international gabonais, Pablo Longoria souhaite capitaliser sur la saison incroyable réalisée par l’ancien Stéphanois pour en faire un leader en 2024-2025. Un constat partagé par Roberto De Zerbi, qui souhaite que Pierre-Emerick Aubameyang reste à l’OM. Mais la situation n’est pas aussi limpide car de son côté, l’ancien joueur de Chelsea suscite un vif intérêt du club saoudien d’Al-Shabab, qui lui propose un salaire mirobolant.

Aubameyang est tiraillé entre son envie de rester à Marseille et la possibilité de signer un dernier gros contrat et va rapidement devoir trancher la question de son avenir. En cas de départ de son n°10, l’OM pourrait se jeter sur un attaquant très courtisé en ce mois de juillet : Georges Mikautadze, qui sort d’une demi-saison ébouriffante à Metz et d’un Euro abouti avec la Géorgie. En fin de semaine dernière, le compte insider La Tribune OM affirmait que Marseille était toujours actif dans le dossier du buteur messin. « L’OM est toujours intéressé par Georges Mikautadze mais ne fera d'offre officielle qu'en cas de départ d’Aubameyang » avait notamment publié le compte sur X. Une information qui semble se confirmer à en croire ses derniers tweets.

Mikautadze est la cible n°1 de l'OM en attaque

« On reparle de ce tweet prochainement, je vous le dis. Est-ce que Mikautadze préfère l’OM à Lens ? Je suis pas dans sa tête. Je sais juste qu'il respecte beaucoup l'intérêt de l'OM et Roberto de Zerbi » a publié La Tribune OM, pour qui Georges Mikautadze est sans contestation possible le choix de l’Olympique de Marseille au poste de numéro neuf en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite. Nul doute part ailleurs que si « PEA » part en Saudi Pro League, l’économie de son gros salaire permettra à Marseille de signer un gros chèque à Metz pour le recrutement de Georges Mikautadze. L’OM est désormais dans l’attente d’une réponse définitive de Pierre-Emerick Aubameyang pour savoir s’il faut passer la seconde dans le dossier du buteur géorgien… ou non.