Mercato : Séville cible un artiste de Ligue 1 à 30 ME

Dans : Monaco.

Ces dernières années, le FC Séville a pris la maline habitude de piocher en Ligue 1 afin de réaliser de très belles opérations au mercato.

Jules Koundé, Diego Carlos ou encore Lucas Ocampos se sont imposés comme des tauliers du FC Séville, ce qui ne devrait pas ralentir Monchi dans ses intentions de piocher en Ligue 1 lors du prochain mercato. Comme indiqué par ailleurs, le FC Séville apprécie notamment le profil de Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. Mais à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, celui qui est souvent catalogué comme le meilleur recruteur d’Europe à un autre grand talent de notre championnat dans le viseur en la personne d’Alexandr Golovin.

Séville pense à Thauvin et rêve de Golovin

Malgré quelques pépins physiques, l’international russe de l’AS Monaco affiche des statistiques honorables cette saison avec 4 buts et 6 passes décisives en l’espace de 15 matchs disputés. De quoi convaincre Monchi, persuadé que Golovin est Séville-compatible et qu’il s’adapterait à merveille au style de jeu très offensif de l’ancien sélectionneur de la Roja, Julen Lopetegui. Le média dévoile toutefois que Monaco n’a pas l’intention de brader celui que Niko Kovac a toujours considéré comme un titulaire potentiel le jour où il sera totalement épargné par ses petits bobos. Aligné dans le couloir gauche de l’attaque monégasque face à Lille dimanche après-midi (0-0), Alexandr Golovin est estimé à au moins 30 ME par la direction de l’ASM au mercato. Un tarif que le FC Séville aura bien du mal à assumer en cette période de crise sanitaire même si Monchi a prouvé à de nombreuses reprises au cours de sa carrère qu’il était parfois capable de réaliser de jolis miracles. L'aboutissement de ce dossier dépendra assurément des potentielles ventes du FC Séville cet été.