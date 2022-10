L1 : Monaco enchaine à Montpellier

Dans : Monaco.

Par Adrien Barbet

10e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Score : Montpellier 0-2 Monaco

Buts pour Monaco : Breel Embolo (46e), Myron Boadu (80e)

L'AS Monaco continue sa remontée en Ligue 1 en enchaînant un quatrième succès de suite en championnat face à Montpellier. Embolo a inscrit le premier but de la rencontre grâce à une frappe surpuissante dans les filets de Jonas Omlin avant que Boadu ne termine le travail.

46' 𝗕𝗥𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗟 𝗘𝗠𝗕𝗢𝗟𝗢 🔥🔥🔥



Le coup de canon de l'attaquant monégasque qui ne laisse aucune chance au portier adverse !



𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗽𝗽𝗲 🥵



0⃣-1⃣ #MHSCASM pic.twitter.com/zT1OZTsQI4 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 9, 2022

Avec les excellents débuts de saison de Lens et Lorient, Monaco n'a pas le droit à l'erreur pour tenir la distance. Les Monégasques avaient l'obligation de remporter cette rencontre face à une équipe du ventre mou de la Ligue 1. La recrue Embolo a montré la voie en inscrivant son quatrième but de la saison en championnat. Le Suisse se montre déjà indispensable au sein de la formation de Philippe Clément qui conserve sa cinquième place et revient à 3 points de l'OM. Myron Boadu a plié la rencontre à dix minutes du terme pour définitivement offrir la victoire aux Monégasques. L'attaquant néerlandais inscrit son premier but de la saison. De son côté, Montpellier est 10e et fait du surplace. Le rêve d'un retour en coupe d'Europe semble loin pour le club de la Paillade. Monaco accueillera Clermont lors de la prochaine journée tandis que Montpellier ira à Lens.