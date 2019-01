L1 : 23ME lâchés par Monaco pour virer Leonardo Jardim et Thierry Henry

Dans : Monaco, Ligue 1.

L'AS Monaco a vécu une semaine totalement incroyable puisqu'en quelques heures, le club de la Principauté a relevé de ses fonctions Thierry Henry, puis a fait revenir Leonardo Jardim viré il y a quelques mois et a donc limogé dans la foulée le champion du monde 1998. Pour s'offrir cette valse à trois temps, Dmitri Rybolovlev, le propriétaire de l'ASM a lâché un gros budget, un énorme budget même. Selon Le Parisien, aux 8ME dépensés pour virer Leonardo Jardim en octobre dernier, le dirigeant russe de Monaco va devoir ajouter entre 10 et 15ME pour le licenciement de Thierry Henry, lequel avait encore 2 ans et demi de contrat avec le club de la Principauté, qui devra lui payer la totalité de ses salaires.

On arrive donc un total entre 18 et 23ME, et cela sans compter le possible limogeage du staff de Thierry Henry, mais également celui de Michael Emenalo, directeur sportif arrivé fin 2017 et à qui les dirigeants reprochent d'avoir totalement raté le mercato estival 2018. La seule inconnue dans cette équation concernant le retour de Leonardo Jardim et la possibilité que le technicien portugais fasse un prix discount à Dmitri Rybolovlev compte tenu des 8ME touchés lors de son licenciement. Mais il est loin d'être évident que le nouvel entraîneur de l'AS Monaco soit suffisamment heureux de revenir sur le Rocher pour faire un cadeau à ceux qui l'avaient viré sans ménagement il y a seulement quatre mois.