Badiashile vendu, Monaco a son remplaçant en Belgique

Benoît Badiashile va quitter Monaco cet hiver pour s'engager à Chelsea. Un transfert estimé à 40 millions d'euros qui va affaiblir les Monégasques. Heureusement, un remplaçant est déjà ciblé et il ne devrait pas être trop difficile à signer.

Grand formateur mais aussi gros vendeur. L'AS Monaco va encore justifier sa réputation lors de ce mercato hivernal. En effet, le club du Rocher va se séparer d'un enfant du club Benoît Badiashile. Le jeune défenseur central de 21 ans, néo-international français, va rejoindre Chelsea. Tout semble bouclé pour un rapide transfert estimé à 40 millions d'euros. Un renfort de choix pour les Blues mais une perte majeure pour l'ASM, déjà limitée dans ce secteur de jeu. Les Monégasques doivent se mettre vite au travail pour remplacer celui qui est un taulier du vestiaire malgré son jeune âge.

Un match Monaco-Rangers pour William Pacho

Les recruteurs monégasques n'ont pas traîné et se sont tournés vers un pays qu'ils connaissent bien, la Belgique. Dans le plat pays, l'ASM possède un club, le Cercle de Bruges mais aussi des scouts très performants qui lui ont ramené Yannick Carrasco, Nabil Dirar et plus récemment Youri Tielemans. Cette fois-ci, cela pourrait être un défenseur central, l'Equatorien William Pacho qui joue à l'Antwerp. L'information a été révélée par le quotidien flamand, le Het Nieuwsblad.

William Pacho 🇪🇨 21 ans, Antwerp, Défenseur central



Formé à l'Independiente del Valle comme des Hincapié ou Caicedo 🐣



Un duo solide formé avec Alderweireld 💪



Des qualités de stoppeur indéniables et intéressant avec ballon, profil type du défenseur moderne très recherché 👀 pic.twitter.com/aMhbY15iI6 — Data'Scout (@datascout_) January 3, 2023

Pacho a joué 17 des 18 matchs de championnat pour l'actuel troisième en Belgique. Sa solidité lui a permis d'être appelé dans les 23 joueurs équatoriens pour la coupe du monde 2022 au Qatar. De quoi le mettre en tête de liste à l'AS Monaco, qui a déjà envoyé des hommes pour l'observer à plusieurs reprises en championnat belge. Maintenant, le club du Rocher devrait passer à l'action pour son recrutement d'autant qu'il possède l'approbation de Philippe Clément. Monaco n'a qu'un seul adversaire dans le dossier, les Glasgow Rangers, mais semble plus solide financièrement pour conclure rapidement le transfert. Pacho avait été recruté pour 2,8 millions d'euros par le club d'Anvers en janvier 2022. Ce montant sera dépassé mais ne devrait toutefois pas être excessif.