ASM : Prolonger ce joueur à la ramasse ? Les supporters dépriment

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Exclu dimanche après-midi contre Nîmes (2-2), Jemerson est un joueur actuellement très critiqué par les supporters de l’AS Monaco. Il faut dire que les performances du Brésilien n’ont plus rien à voir avec celles qui avaient fait de lui l’un des meilleurs défenseurs de L1, l’année du titre de l’AS Monaco. Néanmoins en interne, on semble accorder un crédit important à Jemerson puisque selon les informations de France Football, une prolongation est à l’étude pour le n°5 du club de la Principauté.

Les discussions seraient d’ores et déjà « bien avancées » et Jemerson pourrait rapidement parapher un nouveau bail, lequel le lierait alors à l’ASM jusqu’en juin 2021. Une nouvelle qui n’a pas manqué de faire réagir des supporters littéralement choqués sur les réseaux sociaux, dans l’incompréhension devant une telle information alors que les performances de Jemerson ne cessent de décevoir depuis plus d’un an maintenant. Mais visiblement, ce choix est signé Leonardo Jardim et la direction monégasque n’entend pas décevoir ou contrarier son coach portugais en ce début de saison 2019-2020.