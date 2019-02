ASM : Le fils de Stéphanie de Monaco bras droit du patron de Monaco !

Dans : Monaco, Ligue 1.

A tout seigneur tout honneur. Et à l'âge de 26 ans, Louis Ducruet, fils de Stéphanie de Monaco, monte officiellement en grade au sein du club de la Principauté. Jusque-là, ce diplômé d'une école de commerce travaillait comme scout international pour l'ASM, mais cette fois il devient le bras droit de Vadim Vasilyev, ce dernier souhaitant renouveler en profondeur son staff. Une information officialisée ce lundi après-midi par le club de Monaco. « Louis a l’AS Monaco ancré au plus profond de lui. Il a en outre une volonté très forte de diriger un jour le club. C’est pour cela que j’ai décidé de l’aider à avancer sur ce chemin en lui permettant d’évoluer avec moi, au plus près. Avec du temps et du travail, il pourra ainsi parfaire ses connaissances du milieu du football, en particulier sur le plan sportif », indique Vadim Vasilyev, Vice-Président Directeur Général de l’AS Monaco dans un communiqué.

Fils de la plus jeune des princesses monégasques et de Daniel Ducruet, garde du corps de Stéphane de Monaco avant de devenir son éphémère mari, Louis Ducruet a joué au football durant ses jeunes années. Et il partage cette passion du foot et de l'ASM avec son oncle, le Prince Albert, que l'on sait extrêmement attentif aux performances de l'équipe monégasque. De là à envisager un jour que Louis Ducruet devienne le patron de l'AS Monaco...