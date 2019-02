ASM : La star de Monaco joue enfin, ce coach s’enflamme

Dans : Monaco, Ligue 1.

Difficile pour les suiveurs non attentifs de reconnaître l’effectif de l’AS Monaco à un an d’écart.

Les deux périodes de transferts ont été mouvementées, et les mauvais résultats ont provoqué une véritable frénésie. Sur le banc de touche aussi, cela a beaucoup changé avec le retour de Leonardo Jardim, pourtant viré après un début de saison décevant. La seconde ère de l’entraineur portugais pourrait coïncider avec le réveil de l’AS Monaco, surtout que l’une des recrues vedettes du club de la Principauté semble avoir trouvé son rythme. Il s’agir d’Aleksandr Golovin, qui avait quasiment disparu depuis sa Coupe du monde, souligne Pascal Dupraz.

« On retrouve le garçon qui avait fait une belle Coupe du monde et je suis fan. Il voit vite, sait accélérer, exécute bien les choses avec une superbe technique. Il fait partie des joueurs que l’on aime regarder. Il a un port altier et des prises de balle qui sont le sceau des joueurs de classe », a livré l’ancien entraineur de Toulouse et d’Evian dans les colonnes de Nice-Matin. Une classe naturelle qui doit néanmoins être complétée par du répondant physique, le grand défaut du Russe depuis qu’il a mis les pieds en Ligue 1.