ASM : La Ligue des Champions ? Monaco préfère l’Europa League

Battue à Strasbourg (1-0) mercredi, l’AS Monaco accuse un certain retard par rapport aux trois premiers de Ligue 1. Aucun souci pour les Monégasques qui se disent comblés par la quatrième place.

Après 12 matchs consécutifs sans connaître la défaite, l’AS Monaco a fini par craquer. Le club de la Principauté a chuté sur le terrain de Strasbourg. Un revers lourd de conséquence puisque les autres équipes de tête ont gagné. Le LOSC, leader de Ligue 1, se retrouve donc à sept points. Tandis que la troisième place occupée par l’Olympique Lyonnais se situe à quatre longueurs. Mais Niko Kovac, fidèle à lui-même et à sa langue de bois, ne s’était pas affolé après la rencontre. « Je ne change pas d’opinion, nous ne sommes pas armés pour gagner le titre cette année. On continue et on va se concentrer pour décrocher cette quatrième place », réagissait l’entraîneur monégasque, dont le discours a forcément contaminé son vestiaire.

En effet, l’attaquant Stevan Jovetic tente lui aussi de nous faire avaler que ce billet pour l’Europa League suffit à son bonheur. « Arriver premier de Ligue 1 n'est pas notre objectif, a osé le Monténégrin avant le 16e de finale de Coupe de France à Nice lundi. On est quatrièmes et on veut rester ici. La Coupe est l'occasion pour nous de gagner quelque chose cette année. Nous sommes une grande équipe. » On pourrait presque croire que Monaco ne tentera pas de battre Lille dimanche prochain, dans un match qui pourrait le relancer dans la course au titre...