ASM : L'incroyable générosité de Fabregas avec Monaco !

Dans : Monaco.

Cesc Fabregas est un sacré joueur, mais c'est aussi une belle personne. Et la star espagnole de l'AS Monaco le démontre en cette période compliquée.

Tandis que cela négocie encore durement dans les clubs de Ligue 1 sur le thème des salaires, Cesc Fabregas a décidé, lui, de prendre les devants et d’aider au maximum l’AS Monaco et ses salariés. Après avoir accepté une baisse immédiate de son salaire de 30%, le footballeur espagnol, qui empoche 6,3ME par an sous le maillot du club de la Principauté, a également décidé de faire un geste fort pour le personnel de l’ASM. En effet, selon RMC, outre cette baisse salariale conséquente, l’ancien joueur d’Arsenal a également accepté que son salaire soit repoussé pendant quatre mois et que les dirigeants monégasques ne reprennent les paiements que lorsque la situation sera redevenue normale.

Mais plus fort encore, il a fait savoir qu’il prendrait à sa charge la totalité du manque à gagner du staff technique et médical, ainsi que des intendants qui sont actuellement au chômage à Monaco. A titre personnel, Cesc Fabregas a également déjà payé des chambres d’hôtel à Barcelone, sa ville d’origine, afin d’isoler des personnes malades. A l'heure où il est bon ton de critiquer les footballeurs qui négocient sur les salaires, le joueur de l'AS Monaco prouve que tout n'est pas si sombre que cela et que le football ne vit pas sur sa planète.