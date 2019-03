ASM : Il épate la Ligue 1, Monaco va le payer au prix fort

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

En grande difficulté avant le mois de janvier, l’AS Monaco a redressé la barre grâce à un recrutement de grande ampleur.

C’est presque une équipe entière qui a posé ses valises sur le Rocher, afin de permettre le redressement progressif de la formation à nouveau entrainée par Leonardo Jardim. Parmi les joueurs arrivés qui ont beaucoup pesé, on retrouve sans contestation possible Gelson Martins. Dont l’efficacité et les accélérations ont surpris beaucoup de monde en Ligue 1, en particulier chez ses adversaires. Prêté sans option d’achat par l’Atlético Madrid, le Portugais ne fait pas vraiment partie des priorités pour le club espagnol. Une aubaine pour l’ASM, prêté à miser gros pour récupérer de manière définitivement l’ailier de 23 ans.

Et cela sera certainement nécessaire puisqu’Arsenal est annoncé sur les rangs de Gelson Martins. Pour emporter la mise, une somme de 30 ME est jugée nécessaire selon AS. Mais rien ne sera simple dans ce dossier, puisque son ancien club du Sporting Portugal est toujours en litige avec l’Atlético, au sujet de sa signature après une rupture de contrat contestée au Portugal. Un imbroglio qui pourrait refroidir quelques formations, même si le talent du natif du Cap Vert pourrait permettre au club madrilène de faire une très bonne opération financière.