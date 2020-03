ASM : Golovin prolonge à Monaco jusqu'en 2024

Dans : Monaco.

L'AS Monaco a annoncé ce samedi avoir prolongé le contrat d'Aleksandr Golovin jusqu'en 2024. Le milieu russe était arrivé en Principauté en 2018 pour 30ME en provenance du CSKA Moscou.

Malgré l’interruption de la Ligue 1, du côté de l’AS Monaco on tient à préparer l’avenir. Ainsi, l’ASM a confirmé avoir fait signer une extension d’un an à Aleksandr Golovin, initialement lié jusqu’en 2023 avec la formation monégasque.

« L’AS Monaco annonce la prolongation du contrat d’Aleksandr Golovin pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain Russe de 23 ans est désormais lié avec les Rouge et Blanc jusqu’en juin 2024.Arrivé à l’été 2018 en Principauté, l’international russe effectue sa deuxième saison avec l’AS Monaco. Aleksandr Golovin compte 7 buts et 8 passes décisives en 65 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot à diagonale. Le milieu de terrain de 23 ans affiche le plus grand taux de passes réussies (82%) avec l’AS Monaco dans le championnat Français et est le troisième joueur de champ le plus utilisé cette année avec 2069 minutes à son actif », rappelle l’AS Monaco dans son communiqué.