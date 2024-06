Zidane, le banc lui manque et il pense fort à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Annoncé partout, Zinedine Zidane risque de passer une nouvelle année sabbatique. Il a profité d'une interview pour rappeler qu'il aimerait bien revenir sur un banc de touche, tout en confiant son amour éternel pour l'OM.

Cela fait désormais plus de trois ans que Zinedine Zidane a dit au revoir au Real Madrid pour un troisième passage aussi glorieux que les deux précédents. Cet été, avec la valse des entraineurs en Europe, « ZZ » aurait pu avoir sa chance, son nom ayant été murmuré à la Juventus Turin, au Bayern Munich ou à Manchester United. Sans suite, sachant que tous ces clubs ont fait leur choix et que le Français ne devrait pas s’asseoir sur un banc cet été. Une situation qui n’est pas dramatique, même si le champion du monde 1998 a reconnu qu’être au quotidien dans un vestiaire lui manquait.

Zidane clame son amour pour l'OM

« Je suis occupé d'une autre manière. Le quotidien me manque quelques fois. Même si le quotidien d'entraîneur c'est chaud. J'ai pris une pause qui est devenue une grande pause. Mais de temps en temps ça me manque », a fait savoir le retraité le plus populaire de France dans un entretien au Média Carré. Si Zidane s’ennuie tant que ça, autant qu’il se trouve un club qu’il aime bien à entrainer, doivent se dire les supporters de l’OM.

Car l’histoire d’amour entre Marseille et l’enfant de la Castellane est bien réelle même si le meneur de jeu n’a jamais porté le maillot du club de sa ville. Un éternel débat mais qui n’empêche pas Zizou de confier que son coeur bat bien pour l’OM. « Cela s'est passé comme ça, je ne l'ai pas fait mais Marseille, moi, le club il est toujours dans mon coeur. De mes 11 à 14 ans, j'étais au stade Vélodrome. J'allais au virage nord, j'étais sous le panneau d'affichage. Un vrai ! Cela me manque forcément de ne pas avoir joué à l'OM. Ça, de toute façon, personne ne va me l’enlever. Je suis fier d'être marseillais, c’est là où tout est parti Pour moi, Marseille c'est la capitale du foot et même du sport. Beaucoup d'athlètes sont sortis de cette région. Voilà pourquoi on aimerait voir plus de joueurs marseillais à l'OM, sortir des quartiers », a livré le Ballon d’Or 1998, qui souligne ainsi qu’il suit de près l’actualité du club phocéen. Sans toutefois se projeter sur un passage sur le banc du Vélodrome, alors que l’OM fait le forcing pour aller chercher Sergio Conceiçao. Le nom de Zidane est souvent évoqué en cas de rachat du club par l’Arabie Saoudite, même si voir cette association voir le joueur semble très illusoire à l’heure actuelle.