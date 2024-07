Zidane et l’OM, les confidences d’Hojbjerg

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pierre-Emile Hojbjerg est annoncé comme la prochaine signature de l'Olympique de Marseille. Une vraie recrue d'ampleur qui a été marqué par le football français dans sa jeunesse, et notamment son maitre à jouer.

Comme à son habitude, Pablo Longoria a réussi à la fois à frapper fort et à préserver le suspense en mettant en place l’arrivée de Pierre-Emil Hojbjerg à l'OM. Il ne s’agit de pas n’importe quel joueur puisque l’international danois était non seulement un pion essentiel de Tottenham ces dernières années, mais qu’en plus il adore la France et son football, lui qui a des origines tricolores, et a même été un temps sollicité pour intégrer les espoirs français. Selon l’ensemble des médias européens, tout est mis en place pour son arrivée à l’OM, et même les Spurs se prépare à lui rendre un petit hommage dans les prochaines heures pour le remercier pour son apport au club, et son comportement irréprochable.

Zidane 2006, Hojbjerg marqué à vie

Il est rare de voir des joueurs de clubs majeurs de Premier League débarquer en Ligue 1, mais Hojbjerg sait où il met les pieds. Ainsi, ce dimanche, L’Equipe a ressorti une interview du milieu de terrain réalisée en 2022, et qui a ainsi pu souligner à quel point la France avait une grande importance pour le probable futur joueur de l’OM. Il a même profité de cet entretien pour expliquer à quel point la magie de Zidane l’avait porté quand il était jeune, lui dont la grand-mère est française et dont la mère a longtemps étudié à Paris.

« J'aimais les deux pays, forcément, mais à cette époque, les résultats du Danemark étaient un peu moins bons, alors je regardais beaucoup l'équipe de France qui était déjà l'une des meilleures du monde. Chez mes grands-parents, on captait TF1 et je regardais les matches. Mon premier grand souvenir, c'était le huitième de finale contre l'Espagne (de la Coupe du monde 2006). Zidane avait annoncé qu'il terminait sa carrière sur le Mondial et les médias espagnols disaient qu'il fallait l'envoyer à la retraite. Raté, les Français avaient fait un match super ! Et le quart de finale contre le Brésil, Zidane avait été incroyable aussi (1-0). Ce que j'aimais chez eux, c'est qu'ils avaient chacun leurs gestes techniques. Zidane, c'était la roulette, Figo, les passements de jambe, Ronaldo, "l'elastico". J'essayais de les imiter pendant des heures. On s'est souvenu de la Coupe du monde 2006 que j'avais vu en intégralité chez eux, en Bourgogne. J'avais passé tout l'été là-bas avec le maillot de Zidane sur le dos, que j'ai encore chez moi aujourd'hui d'ailleurs. Mes grands-parents m'avaient offert l'album Panini, je collectionnais les vignettes pour connaître les joueurs. Il y avait Sagnol en équipe de France, qui allait m'appeler quelques années plus tard pour me proposer de jouer pour les Espoirs. Incroyable », résumait ainsi, en 2022, l’international danois, pour qui jouer à l’OM n’est clairement pas anodin. Surtout pour un joueur qui a pris l’habitude de parler régulièrement le français avec les joueurs francophones de ses différents clubs, et avait croisé un certain Mehdi Benatia au Bayern Munich au début de sa carrière.