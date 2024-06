Zidane est un menteur, Rothen le dénonce à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Grand ennemi de Zinedine Zidane, Jérome Rothen a dégoupillé devant le discours de la légende française sur son amour pour Marseille et l'OM.

Enfant de la cité marseillaise, Zinedine Zidane possède la particularité de ne jamais avoir porté le maillot du club olympien. Il a fait ses débuts dans les clubs de son quartier, avant de filer à l’AS Cannes pour intégrer le centre de formation un peu plus loin de sa famille et de ses amis, histoire de se concentrer à 200 % sur le football. Par la suite, sa carrière est bien connue, de Bordeaux à la Juventus jusqu’au Real Madrid. Et il n’y a plus eu la place pour l’OM. Désormais, la seule chance pour les Marseillais de voir Zidane au Vélodrome est d’en devenir l’entraineur, mais c’est encore très loin d’être gagné, car le club provençal n’a pas vraiment le profil qui correspond aux énormes ambitions de Zizou, qui vise la Ligue des Champions avec un club, ou la Coupe du monde avec une sélection.

Rothen attaque frontalement Zidane

Cela n’empêche pas l’ancien numéro 10 des Bleus de clamer son amour pour Marseille, comme il l’a fait cette semaine dans un entretien au Média Carré. « Quand t'es Marseillais, tu l'es à vie. Même quand tu pars. Quand tu es de Marseille, tu es de Marseille. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville. Déjà, j'ai mes amis et ma famille. Quand je peux les voir, je suis content. Marseille, c'est particulier, je ne sais pas. Je suis fier d'être Marseillais », avait notamment fait savoir Zidane, dans un entretien qui a forcément touché les Marseillais au coeur.

Mais pas Jérome Rothen, qui n’a pas hésité à reprendre Zidane de volée, lui dont on sait qu’il ne porte pas dans son coeur le champion du monde 1998. Pour l’animateur de RMC, « ZZ » devrait parler un peu moins de son amour de Marseille, et passer un peu plus aux actes. « Je veux bien qu’il ait envie de montrer son appartenance à Marseille, très identifié Marseille, il n’y a pas de souci. Mais insister autant sur l’appartenance à Marseille, sur ce club, etc., si réellement, c’est ce que tu penses, pourquoi il n’y va pas ? Juste un petit coup de téléphone aux dirigeants marseillais si tu penses comme tu le dis, bin vas-y ! Mais vu qu’il ne le fait pas, c’est pour ça que je dis qu’il n’est pas sincère. Il n’est pas honnête, il ment aux gens, il ment à Marseille, il ment aux Marseillais, il ment à ceux qui sont passionnés de ce club. C’est très clair. Par contre, je le dis et je le redis, Zinedine Zidane, c’est tout le temps calculé ce qu’il dit, de A à Z, et les gens gobent tout. Donc non, arrêtez ! Pour moi, si t’as un rêve, tu y vas », a balancé Jérome Rothen, qui s’attaque frontalement à Zidane sur son amour pour Marseille.