Zidane à l’OM avec l’Arabie Saoudite, tout s’écroule ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite pourrait mener Zinedine Zidane sur le banc de l'Arabie Saoudite. Mais un vieux démon pourrait venir tout gâcher.

Les rumeurs sur une arrivée prochaine de l’Arabie Saoudite aux commandes de l’Olympique de Marseille se multiplient ces derniers jours, avec l’annonce d’un projet très ambitieux pour remettre l’OM au centre de la carte en Europe. Pour le moment, cela reste très obscur même si des confirmations récentes ont eu lieu dans la presse en Angleterre et même en Arabie saoudite. En France également, des échos en ce sens ont eu lieu, même si les discussions peuvent prendre du temps, surtout que Franck McCourt n’est officiellement pas vendeur, et officieusement très gourmand pour céder son club.

Zidane au Vélodrome, tout l'OM en rêve

Néanmoins, imaginer l’Arabie Saoudite reprendre le club avec des moyens colossaux envoie du rêve aux supporters marseillais, qui savent bien que malgré les sommes importantes dépensées par McCourt, il faut désormais avoir les poches pleines à craquer pour exister dans le football européen. Et même français tant le PSG rafle la mise. Alors, voir Zinedine Zidane, annoncé proche du projet saoudien, entrainer l’OM fait même rêver cet ancien joueur du PSG qu’est Jérome Rothen. « C’est un rêve qui nourrit l’envie que l’OM soit racheté par un milliardaire ou quelque chose qui ressemble au Paris Saint-Germain avec le Qatar. Où c’est plus qu’un milliardaire. Comme l’Arabie Saoudite par exemple. Parce que ça, c’est dans la tête de pas mal de gens qui ont sorti le #VenteOM depuis cinq ans. Donc tout le monde s’est dit tiens, ils vont être rachetés par l’Arabie Saoudite, Ils vont avoir encore plus de moyens que les Qataris et donc automatiquement on va recruter des grands joueurs. Et si tu recrute des grands joueurs automatiquement, t’as aussi un grand chef d’orchestre. Et qui est le mieux placé que Zinedine Zidane pour entraîner l’OM avec des moyens illimités ? », a lancé Jérome Rothen sur RMC.

De quoi envoyer du rêve puisque Zidane le Marseillais n’a jamais porté le maillot de l’OM, et est désormais considéré comme un entraineur de premier plan en raison de ses succès au Real Madrid. Mais pourtant, attention à la douche froide. El Chiringuito, qui suit de très près l’actualité du club madrilène, a confirmé que « Zizou » était bien dans la short-list pour remplacer Carlo Ancelotti, dont le départ ne fait aucun doute pour 2024, puisque le Brésil l’attend pour diriger la Seleçao. Et la première réponse de Zidane à cet intérêt venu de la Maison Blanche serait positive. S’il se sait en concurrence avec Xabi Alonso, l’entraineur qui a le vent en poupe actuellement en Europe, le champion du monde 1998 est tenté à l’idée de faire un troisième retour au Real. Surtout s’il a l’assurance de pouvoir compter dans ses rangs un certain Kylian Mbappé, pour qui la signature de son compatriote et « légende » sur le banc de Santiago Bernabeu serait un énorme plus. De quoi faire pleurer à la fois l’OM, en cas de rachat, et le PSG, qui verrait les derniers espoirs de prolonger sa star s’évaporer ainsi. Quant au spectre de l'équipe de France, Zidane a bien compris qu'il faudrait un énorme fiasco des Bleus en Allemagne l'été prochain pour que Didier Deschamps cède sa place, et l'ancien Ballon d'Or ne compte pas tout miser là-dessus.