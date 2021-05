Vente OM : Une source lâche du lourd sur McCourt et le Qatar

Dans : OM.

Chaud comme la braise, l’OM est prêt à lâcher près de 30 ME pour recruter Gerson. Une soudaine puissance financière qui interpelle…

Certes, les transferts de joueurs tels que Kostas Mitroglou, Valère Germain ou encore Dimitri Payet sont amortis. Mais il est surprenant de voir Frank McCourt faire voler ainsi les billets à Marseille à l’approche du mercato alors que des offres à près de 15 ME sont également évoquées pour Amine Adli (Toulouse) et Thiago Almada (Velez). Il y a de quoi se poser des questions, et ce n’est pas la journaliste Raisa Simplicio qui va calmer les supporters de l’OM. Sur les réseaux sociaux, l’informatrice de Brasil Global Tour a lâché une petite bombe en affirmant que de sérieux investisseurs étaient derrière Frank McCourt et souhaitaient tout bonnement rivaliser avec le Qatar.

« Gerson est un joueur demandé par Sampaoli. Il y a des investisseurs derrière. L’OM veut aussi prendre Thiago Almada. Ils vont investir plus que les années précédentes car ils veulent bientôt rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Il y a des gens derrière cela qui veulent rivaliser avec le Qatar. Gerson est très bon. Il sera difficile pour le joueur et pour Flamengo d’avoir une si bonne offre » a lancé la journaliste, qui n’a pas manqué d’être ensuite inondée de questions par les supporters de l’Olympique de Marseille, qui veulent logiquement en savoir plus sur les fameux investisseurs qui excitent le mercato phocéen en ce mois de mai. Quoi qu'il en soit, selon les dernières informations parues au Brésil, les négociations sont très avancées avec Flamengo pour le transfert de Gerson, qui pourrait atteindre la barre des 30 ME bonus compris. En parallèle, Marseille continue de draguer Amine Adli et Thiago Almada, sans que l’on sache si Pablo Longoria souhaite recruter les deux joueurs ou seulement l’un d’entre eux.