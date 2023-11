Zeroual donne l'ordre à Longoria de retirer son accusation

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Deux mois après une réunion avec les dirigeants de l'OM, qui avait tourné au vinaigre, Rachid Zeroual a renoué le dialogue avec Pablo Longoria. Mais le patron des South Winners a exigé que le président marseillais corrige le tir.

Une semaine après l'attaque brutale du bus de l'OL et de ses supporters, et l'agression de Fabio Grosso, Rachid Zeroual est sorti de son silence pour dire encore une fois qu'il était écœuré par le comportement des supporters qui avaient agi ainsi, et que son association était totalement hors de cause. Mais le responsable du principal groupe de fans marseillais en a profité pour revenir sur la fameuse réunion de début septembre, laquelle a abouti au départ de Marcelino, puis de Javier Ribalta. Pablo Longoria, après avoir envisagé de partir, a finalement décidé de rester à son poste, portant tout de même plainte en affirmant avoir été menacé de mort. Et cela agace très vivement Rachid Zeroual qui a renoué le contact avec Longoria.

Le patron de l'OM doit corriger ses accusations

OM : Zeroual tend la main, Longoria lui met un vent https://t.co/3gORuteaxf — Foot01.com (@Foot01_com) September 27, 2023

Au micro de RMC, le dirigeant des South Winners explique avoir revu récemment le président de l'OM et il lui a ouvertement demandé de retirer ses accusations concernant une menace de mort. « Des menaces de mort ? Jamais de la vie. Je ne serais pas en face de vous si je l’avais menacé de mort. Avec toutes ces accusations, j’ai plus l’impression qu’on essaye de me décrédibiliser, de me museler et de m’isoler. J’ai simplement essayé de dire la vérité, j’ai ma manière de voir et de sentir les choses. Après, si du fait que je suis fils d’immigrés ça ne plaît pas à une certaine sphère de Marseille ou des réseaux sociaux, je les emmerde ! (...) Lors d’une récente rencontre, j’ai surtout insisté pour qu’il rétablisse la vérité et qu’il dise bien qu’il n’y a pas eu de menaces de mort de notre part. Aux dernières nouvelles, il voulait le faire, mais avec les incidents contre Lyon ça n’a pas été possible… », affirme Rachid Zeroual, qui attend donc de Pablo Longoria qu'il tienne son engagement et précise publiquement que jamais il n'a été menacé par le boss des Ultras.