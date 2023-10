OM ‍: Réunion secrète, Longoria siffle la fin du clash avec Zeroual

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dialogue a été renoué il y a deux semaines entre le président marseillais Pablo Longoria et le leader très influent des groupes de supporters Rachid Zeroual, lequel s’était montré très véhément à la réunion du 19 septembre.

Le 19 septembre, une réunion entre les responsables des groupes de supporters et la direction de l’Olympique de Marseille a provoqué une énorme crise. Marcelino et Javier Ribalta n’en sont pas sortis indemnes, démissionnant de leur poste respectif d’entraîneur et de directeur du football. Pablo Longoria a lui aussi eu de gros doutes quant à son avenir, se mettant en retrait de son poste de président de l’OM pendant quatre jours avant de reprendre du service après plusieurs discussions avec son patron Frank McCourt.

Pablo Longoria a renoué le dialogue avec Rachid Zeroual et chaque groupe de supporters.



Un supporter ayant rencontré Longoria. " Ces rendez-vous étaient nécessaires et permettent de repartir sur des bonnes bases". #TeamOM



(RMC) pic.twitter.com/OmyumpB4N7 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 25, 2023

Lors de cette réunion, un homme a été particulièrement véhément à l’égard de l’état-major olympien : Rachid Zeroual, patron des South Winners et membre très influent de l’écosystème marseillais. La semaine passée, Pablo Longoria et son directeur général Stéphane Tessier ont rencontré tous les responsables des groupes de supporters, comme indiqué par L’Equipe. Rachid Zeroual était lui absent et excusé car il n’était pas sur Marseille. Mais ce qui n’était pas mentionné par le quotidien national, c’est que Pablo Longoria avait rencontré Rachid Zeroual en tête à tête une semaine plus tôt.

Un rendez-vous positif pour Longoria

En effet, RMC nous apprend que les deux hommes ont échangé dans un hôtel de luxe proche du Vieux Port il y a deux semaines. Le cas Zeroual est aussi épineux qu’il est crucial pour Longoria car il s’agit d’un membre très influent dans les virages. Selon la radio, ce tête à tête a permis aux deux hommes d’échanger en profondeur sur tous les sujets mis sur la table au cours des dernières semaines. La réunion a été positive et n’a découlé sur aucune tension supplémentaire, c’est précisément ce que Pablo Longoria recherchait. Le président de l’OM a donc pu enchainer sereinement avec les autres rendez-vous la semaine suivante avec l’ensemble des groupes de supporters. Désireux de rebâtir l’écosystème OM, le président phocéen a réussi son début de mission en apaisant les tensions avec les Ultras.