Xabi Alonso refuse l'OM, Longoria a tenté le gros coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces trois dernières années, les changements d’entraîneur ont été nombreux à l’OM et pour succéder à Jorge Sampaoli en juillet 2022, Pablo Longoria a tenté de faire venir Xabi Alonso.

Après une saison exceptionnelle qui s’est terminée à la deuxième place du championnat, l’Olympique de Marseille a été contraint de gérer une situation de crise en 2022 avec la démission inattendue de Jorge Sampaoli. Pas en adéquation avec Pablo Longoria sur le mercato, l’entraîneur argentin a jeté l’éponge, ce qui a obligé l’état-major olympien à réagir très vite pour lui trouver un successeur. Igor Tudor a été sorti du chapeau par Pablo Longoria alors que personne en France ne le pressentait, mais l’entraîneur croate n’était pas le premier choix de l’OM à cette époque.

Dans une interview accordée à So Foot, le président de l’Olympique de Marseille a avoué que Xabi Alonso, entraîneur de l’équipe B de la Real Sociedad à cette époque, avait été approché. Malheureusement pour l’actuel 8e de Ligue 1, l’ex-milieu de terrain du Real Madrid a refusé la proposition de l’OM… quelques semaines seulement avant de dire « oui » au Bayer Leverkusen, équipe qu’il a transformé en machine de guerre et qui trône à la première place de la Bundesliga.

Longoria dévoile que Xabi Alonso a refusé l'OM

« C’était après Jorge (Sampaoli). Je suis donc allé le voir. Il m’a dit non avec une élégance… La même qu’il avait quand il jouait au football, une transversale de 40 mètres dans les pieds. Il était en train de me dire non, j’aurais dû être énervé, mais j’avais presque envie de le remercier. (Rires.) Tu vois que son cerveau va à une autre vitesse. Il savait exactement les trois-quatre clubs qu’il voulait entraîner et était prêt à les attendre » a avoué Pablo Longoria. Deux ans plus tard, Xabi Alonso a fait du Bayer Leverkusen l’une des meilleures équipes en Europe et se retrouve courtisé par Liverpool et le Bayern Munich. Autant dire que l’Olympique de Marseille a raté un entraîneur qui aurait bien pu changer sa destinée à moyen terme avec le refus de Xabi Alonso.