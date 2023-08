Wilson Isidor à l'OM, Longoria a trouvé mieux ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Cengiz Ünder, l’OM peut avancer sur son mercato et va recruter un nouveau joueur offensif. Le profil de Wilson Isidor plait au club phocéen, mais l’attaquant du Lokomotiv Moscou ne serait pas la priorité.

Sur pause depuis deux semaines dans le sens des arrivées, le mercato de l’Olympique de Marseille va reprendre de plus belle grâce au départ de Cengiz Ünder à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros. D’ici quelques jours, Pablo Longoria espère également boucler la vente de Ruslan Malinovskyi, lequel est très courtisé en Turquie et en Italie. Ces deux départs doivent permettre à l’OM de recruter un milieu offensif gauche pour concurrencer Azzedine Ounahi et un latéral droit capable de doubler le poste de Jonathan Clauss.

Wilson Isidor un simple plan B pour l'OM ?

En attaque, c’est Wilson Isidor qui apparait depuis plus d’une semaine comme la piste n°1 de Pablo Longoria. L’Equipe révélait d’ailleurs lundi qu’un accord contractuel avait été trouvé entre le jeune attaquant du Lokomotiv Moscou et le club phocéen. Mais alors que cette piste peu ronflante ne fait pas l’unanimité chez les supporters, l’insider Marwan Belckacem nous apprend que dans l’entourage de Wilson Isidor, on soupçonne l’OM de mener plusieurs pistes offensives de front.

« Dans le clan du joueur, pas l'impression d'être le choix numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Et ce, malgré un accord contractuel trouvé il y a près d'une semaine avec le joueur » a publié l’informateur sur son compte Twitter. Comme il le fait de manière régulière, Pablo Longoria pourrait utiliser une piste ayant fuité dans les médias comme un écran de fumée pour avancer sur un autre dossier en toute discrétion, ce qui ne ferait pas les affaires d’un Wilson Isidor qui s’imagine déjà avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur les épaules.

L’attaquant, formé à Rennes et qui est aussi bien capable de jouer milieu offensif gauche qu’attaquant axial a le profil recherché par Marcelino. Mais dans son esprit, Pablo Longoria a peut-être l’ambition de frapper un plus grand coup en recrutant un joueur de calibre similaire à Aubameyang, Sarr et Ndiaye, ses autres joueurs offensifs achetés cet été. Quoi qu’il en soit et comme indiqué par L’Equipe lundi, le mercato de l’OM est loin d’être fini et va nous réserver encore des surprises.