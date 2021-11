William Saliba, l’OM tente l’impossible au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM, William Saliba fait office de patron au sein de l’équipe de Jorge Sampaoli.

Le capitaine de l’Equipe de France espoirs s’est imposé en quelques semaines comme un taulier aux yeux de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Et pour preuve, William Saliba compte 12 titularisations sur 13 possibles en Ligue 1 depuis le début de la saison. Assurément, le joueur formé à l’ASSE est le défenseur le plus fiable de l’OM et en ce sens, Pablo Longoria aimerait le conserver à l’issue de la saison. La mission s’annonce toutefois compliquée pour le patron de Marseille dans la mesure où William Saliba n’est que prêté sans option d’achat par Arsenal, qui va bien finir par se rendre compte qu’il tient entre ses mains un défenseur de grand talent. Pablo Longoria souhaite néanmoins tenter l’impossible, à savoir conserver William Saliba à l’issue de la saison 2021-2022.

A en croire les informations récoltées par le journaliste Ekrem Konur, des discussions vont débuter prochainement entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux d’Arsenal pour évoquer la situation de William Saliba. L’objectif du club phocéen est très clair, parvenir à un accord pour conserver le joueur au minimum une saison de plus. Dès lors, deux options vont s’offrir à Pablo Longoria, négocier un transfert du joueur, ce qui paraît néanmoins improbable au vu de sa très forte valeur marchande. La seconde, moins sexy mais très pratique pour conserver le joueur à court terme et profiter de son talent, un deuxième prêt consécutif. Reste à voir si Arsenal sera tenté par cette option alors que William Saliba a déjà fait l’objet de trois prêts à la suite (à Saint-Etienne puis à Nice et enfin à Marseille). Du côté des supporters marseillais, on espère bien sûr que le magicien Pablo Longoria fera un miracle de plus en conservant William Saliba…