Wataru Endo à l'OM, ce n'est pas fini ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’intéresse de près à Wataru Endo et a soumis une première offre de 14 millions d’euros à Liverpool. Les Reds ont refusé cette proposition olympienne, mais Pablo Longoria a l’intention de revenir à la charge.

Recruté par Liverpool pour 20 millions d’euros en provenance de Stuttgart il y a tout juste un an, Wataru Endo était destiné à être un joueur de complément dans l’effectif de Jürgen Klopp l’an passé. L’international japonais de 31 ans a finalement épaté tout le monde sur les bords de la Mersey en s’imposant comme un titulaire en Premier League. La saison de la confirmation sera certainement la plus difficile pour le natif de Yokohama et Liverpool n’est pas fermement opposé à un départ de son joueur en cas de belle offre au vu de son âge.

OM : Marseille offre 14 ME pour Endo, Liverpool dit non https://t.co/0py7sAZxan — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2024

Une petite faille dans laquelle l’Olympique de Marseille a tenté de s’immiscer en proposant 14 millions d’euros pour le transfert de Wataru Endo. Selon les informations de Fabrizio Romano, cette proposition émanant de Marseille a été refusée par les Reds, mais Pablo Longoria pourrait bien revenir à la charge dans les prochaines semaines. A en croire le journaliste britannique James Pearce, l’Olympique de Marseille est toujours intéressé par Endo, et cela malgré les recrutements d’Ismaël Koné et de Pierre-Emile Hojbjerg à ce poste ainsi que le retour à venir de Valentin Rongier, qui va reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine après quasiment un an d'absence.

L'OM va revenir à la charge pour Endo

L’OM est déjà pourvu à ce poste, mais le profil du Japonais est idéal pour Roberto De Zerbi, qui a validé cette cible auprès de sa direction. Marseille doit néanmoins réussir à vendre quelques indésirables à ce poste avant de pouvoir améliorer son offre pour Endo. Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi et Jordan Veretout sont poussés vers la sortie et Marseille espère se séparer d’au moins deux d’entre eux afin d’alléger sa masse salariale, récupérer un peu d’argent en cash et ainsi soumettre une nouvelle offre à Liverpool pour Wataru Endo. Reste maintenant à voir si le club de la Mersey est ouvert à un départ de son international japonais, ou si le nouvel entraîneur Arne Slot est aussi fan du joueur que l’était Jürgen Klopp la saison passée.