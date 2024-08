Wahi veut jouer au Vélodrome, l'OM lâche 20 ME

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Elie Wahi à l'OM, c'est désormais le dossier prioritaire de Pablo Longoria, qui en a marre d'attendre Arsenal pour Eddie Nketiah.

Et si Pablo Longoria, après avoir tenté sa chance en Angleterre, avait trouvé son avant-centre en France. En quête d’un joueur capable d’évoluer en pointe, l’Olympique de Marseille vient d’accélérer brutalement pour faire signer Elie Wahi. L’attaquant révélé à Montpellier n’a pas totalement convaincu au RC Lens, malgré quelques éclairs notamment en Ligue des Champions. Le départ de l’entraineur, le fait qu’il ne soit pas un titulaire indiscutable dans la préparation, remet son avenir en cause et Lens n’a jamais été fermé en cas de belle offre. Elle vient de tomber puisque L’Equipe annonce que l’OM, qui travaillait discrètement sur ce dossier depuis un bon bout de temps, est passé à l’action en lâchant 20 millions d’euros pour convaincre le club nordiste de dire oui.

L'OM propose 20 ME pour Wahi

Du côté du joueur, la question ne se pose même pas puisqu’Elie Wahi a déjà fait savoir sa grande volonté de signer à Marseille et de jouer au Vélodrome. Il y a un an, Lens a déboursé 30 ME pour faire venir ce même attaquant, mais depuis, sa valeur a en effet baissé. Il reste à savoir si ce montant sera suffisant. Si cela devait être le cas, cela pourrait ensuite aller très vite puisque Wahi s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants provençaux. Seule certitude, ce possible transfert relègue au second plan les discussions avec Arsenal pour Eddie Nketiah, la gourmandise du club anglais ayant énormément lassé l’OM.