Wahi fait rêver les seconds couteaux anglais, l’OM fixe son prix

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lancés à la quête d’un avant-centre lors du mercato hivernal, Bournemouth et West Ham ont manifesté leur intérêt pour Elye Wahi, en manque de temps de jeu avec l’OM. Mais le club marseillais n’a pas l’intention de brader son international espoirs français cet hiver.

Recruté pour 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus à Lens l’été dernier, Elye Wahi déçoit à l’Olympique de Marseille pour le moment. Titulaire à son arrivée, l’international espoirs français a perdu sa place au profit de Neal Maupay et doit se contenter de quinze à trente minutes par match au maximum depuis quelques semaines. En situation d’échec en Provence pour l’instant, l’ancien buteur du MHSC reste néanmoins bien coté sur le marché européen. Et pour preuve, L’Equipe révèle que deux clubs de Premier League sont très intéressés par un potentiel transfert d’Elye Wahi lors de ce mois de janvier.

Le quotidien national indique que Bournemouth et West Ham, deux clubs de seconde zone du championnat anglais et qui cherchent un attaquant cet hiver, ont « un intérêt concret » pour l’ancien buteur du Racing Club de Lens. La position de l’OM est assez claire dans ce dossier : Elye Wahi n’est pas à vendre… sauf en cas de proposition jugée très satisfaisante. « Tu veux partir et l'OM s'y retrouve ? Banco. On veut des joueurs impliqués dans le projet » souffle un habitué du centre d’entraînement marseillais à L’Equipe.

L'OM veut récupérer sa mise pour Elye Wahi

Loïc Tanzi et Mathieu Grégoire précisent que l’entourage d’Elye Wahi a été sollicité par les deux clubs anglais au cours des derniers jours mais pour le moment, aucune offre ferme n’a été transmise à l’OM et les discussions débutent à peine. De leur côté, Pablo Longoria et Medhi Benatia seront fermes dans les négociations car en cas de vente, ils veulent retrouver leur investissement de l’été dernier, à savoir 30 millions d’euros bonus compris. Avant d’aller plus loin dans les discussions, Bournemouth et West Ham sont donc prévenus. A eux maintenant de s’aligner ou pas puis de convaincre Elye Wahi de signer en Premier League, ce qui n’est pas gagné non plus.