Voler l'OM ‍? Maxime Lopez n'aurait jamais osé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Voir ses joueurs partir libres au mercato, c'est devenu la grande crainte des clubs. Un scénario qui arrive souvent avec les jeunes pousses de l'OM. Heureusement, Maxime Lopez n'a pas fait ce choix-là.

Avec des budgets calculés au centime près, les clubs français ne peuvent se permettre de laisser filer gratuitement leurs joueurs. C'est pourtant une vraie tendance ces dernières années surtout avec des primes à la signature toujours plus élevées pour les talents européens. A l'OM, le problème est bien plus ancien. Le club phocéen a notamment vu Mathieu Flamini partir libre à Arsenal en 2004 malgré un accord verbal entre les deux parties pour une prolongation de contrat. En 2022, Boubacar Kamara imitait son aîné et rejoignait Aston Villa après avoir refusé plusieurs offres de prolongation à l'OM.

Lopez ne pouvait s'enrichir sur le dos de l'OM

Deux cas restés en travers de la gorge des supporters marseillais. Heureusement, tous les joueurs olympiens formés au club ne font pas le coup. C'est le cas de Maxime Lopez, parti à Sassuolo contre 2,5 millions d'euros en 2021. Lopez n'entrait plus dans les plans à l'OM et venait déjà d'être prêté pendant la saison précédente au club italien. Néanmoins, alors qu'il aurait pu penser à partir librement, Lopez avait décidé d'ajouter un an supplémentaire à son contrat olympien avant ce prêt. Une manœuvre dans le but de ne pas être ingrat avec son club de cœur.

🔵⚪️ Maxime Lopez est revenu sur son départ de l’OM : " Avant ma dernière saison avec l'OM, j'ai décidé de prolonger d'une année supplémentaire pour que le club puisse percevoir une indemnité.



C'est mon club de cœur .. Je ne me voyais pas partir et que le club ne touche pas… pic.twitter.com/k0PZIhaSUw — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 14, 2024

« Avant ma dernière saison avec l'OM, j'ai décidé de prolonger d'une année supplémentaire pour que le club puisse percevoir une indemnité. C'est mon club de cœur. Je ne me voyais pas partir et que le club ne touche pas d'argent. On ne va pas se mentir. Il y a tellement d'argent aujourd’hui, les joueurs savent que lorsqu'ils sont libres l'argent qui doit aller au club ira dans leur poche. À ce moment-là, ça ne m'intéressait pas », a t-il confié au Média carré. Un beau geste qui a peut-être offert la qualification en Ligue des champions à l'OM un an plus tard grâce aux recrues amenées avec cet argent frais.