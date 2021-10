Bernard Tapie le voyou, cette attaque révoltante

Dans : OM.

Décédé ce dimanche, Bernard Tapie laisse derrière lui un peuple marseillais qui souhaite lui rendre hommage. Tout le monde n'est pas de cet avis.

Depuis ce dimanche, les hommages se multiplient pour celui qui reste le « boss » et le président quasiment à vie du club provençal. Sa gouaille et sa passion dévorante pour le football et l’OM lui ont permis de faire de la formation phocéenne la meilleure d’Europe en 1993, avec le succès en Ligue des Champions. Un personnage qui sera salué toute la semaine, avant ses obsèques qui auront lieu ce vendredi à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Les témoignages des anciens joueurs se sont multipliés ces dernières heures, et il n’a pas fallu bien longtemps pour qu’un dossier permettant de rendre un énorme hommage à Bernard Tapie soit mis sur le devant de la table.

Le Vélodrome Bernard Tapie ?

L’idée d’associer le nom de l’ancien président de l’OM au Stade Vélodrome bruisse dans les rues de Marseille. Le maire de la ville en est bien conscient, lui qui a reconnu qu’un monument, une rue ou une tribune pourraient bien porter le nom de Bernard Tapie. Mais pour le stade, déjà associé à Orange, son partenaire de naming, c’est une autre histoire. Il y a des données économiques, d’autres noms qui ont été proposés comme Michel Hidalgo ou Pape Diouf, et des supporters ou des sympathisants un peu retissants à l’idée de donner le blanc-seing à l’ancien ministre de la Ville. Une position que partage avec aplomb Périco Légasse, le chroniqueur de l’émission Estelle Midi.

Sur RMC, et face à un Rolland Courbis assez incrédule, Périco Légasse a envoyé du lourd contre Bernard Tapie, rappelant son passé peu glorieux dans le monde des affaires, et proposant surtout de renommer la Prison des Baumettes plus que le Stade Vélodrome pour rendre hommage à « Nanard ». Il l'a directement fait savoir à Estelle Denis. « Je suis sereinement et très amicalement indigné et scandalisé. C’est un escroc. Tu l’adores, mais c’est un escroc. Il a sali le football comme jamais avec le scandale de Valencienne (ndlr : le match acheté en 1993). C’est comme si on donnait le nom de Dominique Strauss-Kahn à un couvent. C’est un escroc qui a été condamné et qui a fait de la prison. C’est l’incarnation de cette dérive sociétale immorale de la gauche qui se réconcilie avec le fric et le business. Il a marqué les années Mitterand. Il a été une source d’espoir, mais le problème c’est qu’il a tout perdu. On se serait arrêté à la victoire en Ligue des Champions, tout aurait été succès. C’est un épisode de l’histoire de Marseille truculent. C’est Arsène Lupin, c’est un voyou adorable, génial, mais on ne donne pas le nom d’un voyou à un stade de football, surtout à Marseille. Si on veut donner un nom, je pense que la prison des Baumettes Bernard Tapie, ce serait génial. L’image que ce serait pour la jeunesse français, un mec dont on fait le bilan, et on se dit que c’est un escroc et un voyou. Il a fait de la prison, il donne de l’argent pour gagner des matchs, je ne sais pas dans quel monde on vit », a livré le journaliste et chroniqueur d’Estelle Midi.

« Cracher sur un homme entre quatre planches »

Une saillie qui a eu le don de faire bondir Estelle Denis, choquée de voir les attaques à l’encontre de Bernard Tapie lui valoir ce trait d’humour sans doute un peu tôt. Les chroniqueurs de l’émission ont d’ailleurs fait savoir qu’il était sans doute prématuré de faire un bilan de la vie de Bernard Tapie deux jours après son décès, ce qui ne les a pas empêchés de lancer le débat sur le changement de nom du Stade Vélodrome en hommage à l’ancien président de l’OM. De son côté, pour cette sortie anti-Tapie, Périco Légasse a eu droit à des réponses dans les deux sens. De « Merci à Périco Légasse de rétablir les choses » à « C’est facile de cracher sur un homme entre quatre planches, j’aurai voulu te voir face à lui avec ton charisme de poulpe », le chroniqueur a eu droit à tout, même si un internaute a lancé l’idée de faire un sondage pour savoir ce que les Français pensaient de Bernard Tapie.

Eric Zemmour rend hommage à Bernard Tapie

L’homme d’affaires continue donc de ne pas laisser indifférent après son décès, mais en tout cas, son parcours et sa faculté à prendre sa vie en mains suscite de l’admiration, y compris chez ses opposants politiques. Le très médiatique Eric Zemmour, qui a déjà fait savoir qu’il était en total désaccord avec la ligne politique de Bernard Tapie, a néanmoins salué son esprit d’entreprise, tout en soulignant que ses méthodes pouvaient parfois laisser à désirer. « C’est un tempérament de guerrier, de combattant et moi j’admire ça. Le type qui est venu de rien et qui est arrivé là où il est arrivé alors je ne sais pas si c’est pas des moyens toujours très réguliers mais en tout cas c’est une personnalité », a confié Eric Zemmour sur RMC, qui a parfois subi quelques salves de « Nanard » par le passé.