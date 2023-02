Vitinha, l’OM s’enflamme pour son « phénomène » !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans la journée de mardi, l’OM a frappé fort sur le marché des transferts avec la signature de Vitinha pour 32 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille a affiché ses ambitions sur le marché des transferts au mois de janvier. Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, le club phocéen a bouclé le mercato hivernal de façon spectaculaire avec la signature de Vitinha, le buteur de Braga, pour la coquette somme de 32 millions d’euros. Un investissement important de la part de l’actuel troisième de Ligue 1, qui compte sur ce recrutement quatre étoiles afin d’assurer le podium… et plus si affinités. En interne, Igor Tudor ne cache pas sa satisfaction devant le mercato réalisé par son club, et ce n’est pas le seul. Interrogé par La Provence, un membre de la direction olympienne se pince pour y croire, notamment en ce qui concerne la venue de Vitinha, soufflé au nez et à la barbe des clubs anglais.

Vitinha, un « phénomène » recruté par l’OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« C’est un phénomène » s’enflamme ce dirigeant de l’OM, avant de poursuivre. « Lundi soir, Brighton croyait que c’était bon. Mais ça n’a duré que quelques heures, après ils étaient fous » raconte-t-on à Marseille, où le duo Longoria-Ribalta a réalisé un véritable miracle en détournant Vitinha de la Premier League alors qu’au moins deux clubs parmi Brighton, Aston Villa et Southampton étaient prêts à payer cash la clause libératoire du buteur portugais, qui s’élevait à 30 millions d’euros. Un phénomène, vraiment ? Ce n’est en tout cas pas à Braga que l’on va dire le contraire. « Il aime toucher le ballon, prendre la profondeur, il est déterminé, déborde d’énergie et ne lâche jamais rien. C’est un chien, il court partout. Il ne se prend pas la tête, ne fait pas attention à la pression et va toujours de l’avant » confie une source au sein du vestiaire de Braga. En mettant le paquet sur Vitinha, on dirait bien que l’OM a misé sur le bon attaquant, celui qui va en tout cas coller à la ville de Marseille et au jeu prôné par Igor Tudor. C’est maintenant à l’attaquant portugais de démontrer que Pablo Longoria ne s’est pas trompé en misant 32 millions d’euros sur lui.