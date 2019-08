OM : Strootman vendu par Marseille ? Il est philosophe

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Parmi les joueurs dont le nom revient le plus souvent pour quitter l'Olympique de Marseille d'ici la fin du mercato, il y a celui de Kevin Strootman. Le joueur néerlandais ayant un salaire colossal et un contrat jusqu'en 2023, l'OM peut en effet être tenté de céder celui qui n'a pas réussi la plus belle des saisons inaugurales avec le club phocéen. Interrogé en marge de la défaite de l'Olympique de Marseille contre Naples, Kevin Strootman a été philosophe, reconnaissant comme André Villas-Boas l'avait également fait, que tout était possible lors du marché des transferts.

« Si c’est difficile de se dire qu’on peut être transféré de l’OM s’il y a une offre ? C’est comme ça, c’est le football, seuls les joueurs qui sont arrivés cet été peuvent être vraiment certains de rester à Marseille. Pour les autres, c’est comme cela. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, je me concentre sur le football, je suis ici à Marseille et je joue ici... », a lancé le milieu de terrain néerlandais, conscient que les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'auront peut-être pas totalement le choix durant cette deuxième et dernière partie du mercato estival 2019. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta ont donc les clés du dossier Strootman.