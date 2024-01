Vitinha, l’OM prend une décision radicale en plein mercato

Dans : OM.

Un avant-centre arrive à l'OM, et Vitinha est donc annoncé sur le départ pour ce mois de janvier. La position du Portugais comme du club marseillais est toutefois claire.

L’OM a choisi de taper dans le costaud en ce mois de janvier en recrutant le puissant attaquant camerounais Faris Moumbagna en provenance de Norvège. Dès son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, le buteur passé par les divisions inférieures américaines et le championnat scandinave va faire son apparition sous le maillot marseillais. Une recrue qui complètera donc une attaque qui a surtout compté sur Pierre-Emerick Aubameyang en première partie de saison, alors que Vitinha a encore déçu.

Le Portugais se démène, ne rechigne pas à la tache, garde toujours un état d’esprit positif, mais cela fait trop peu pour un joueur recruté plus de 30 millions d’euros il y a désormais un an. L’idée de revendre Vitinha a déjà été évoquée, et elle a été forcément renforcée ces derniers jours avec ce recrutement de Moumbagna.

Et pourtant, la tendance n’est pas à un départ de l’ancien de Braga. Selon La Provence, qui cite des sources internes à l’OM, l’idée d’effectuer un nouveau recrutement offensif n’est pas prévu, afin de ne pas empiler les joueurs et de faire trop de malheureux à chaque match. Mais dans l’autre sens, un départ de Vitinha n’est pas non plus à l’ordre du jour. Sauf en cas d’offre colossale, ce qui a tout de même peu de chances d’arriver étant donnée la saison que réaliste le jeune attaquant marseillais, l’OM va conserver le Portugais pour le reste de la saison, en espérant qu’il arrive enfin à se libérer et à peser sur les défenses en France et en Europe.

La dernière chance de Vitinha ?

Les dirigeants olympiens, si actifs en période de mercato, ne planchent en tout cas pas sur un départ de Vitinha, qui risque tout de même de voir son temps de jeu diminuer en 2024. Pas de quoi démotiver le Lusitanien, persuadé qu’il va finir par saisir sa chance à l’OM. Ce sera donc encore le cas en deuxième partie de saison, même si ce sera peut-être la dernière fois qu’il aura l’occasion de briller sous le maillot marseillais.