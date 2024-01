Vitinha en vente pour 50 centimes, l’OM et Matt Pokora en pleurs

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas réussi à battre Monaco, en terminant à deux joueurs de plus. Vitinha est au premier rang des accusés pour ses ratés incroyables.

L’OM n’a pas réussi à s’imposer à domicile ce samedi soir. Face à Monaco certes, mais une équipe monégasque réduite à 10 tout le match puis à 9 en fin de rencontre. Résultat, Marseille a dominé, mais sans parvenir à faire la différence et tout en s’exposant à des contres parfois meurtriers. La copie rendue est décevante alors qu’il s’agissait là d’une belle opportunité de recoller à la première partie de tableau. Mais le pire reste le rendement offensif de l’équipe, et notamment un Vitinha qui a raté tout ce qu’il voulait.

Certes, le Portugais a provoqué le premier carton rouge en raison d’une course en profondeur et d’une faute obtenue, mais pour le reste, son jeu en remise a été assez catastrophique. Et sa générosité n’a pas été récompensée, avec un nombre incroyable de ratés en phase offensive. Toujours le mauvais choix dans le dernier geste, et notamment sur cette énorme occasion dans les arrêts de jeu où il a touché le ballon avec ses genoux et a été incapable de pousser la balle au fond alors qu’il était devant le but grand ouvert. De quoi provoquer une terrible et immédiate colère sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM ont évoqué à tombeau ouvert leur volonté de voir le Portugais partir rapidement.

Même Matt Pokora craque

Alors lui c’est mon préféré… Vous allez voir, on va passer un moment particulier les amis. Il percute des pigeons à l’aide d’une sphère. Il nous vient du Portugal… VITINHA ! pic.twitter.com/JOZvFmsjl8 — Sofiane (@___Sofiane) January 27, 2024

« C’est 50 centimes ou rien pour Vitinha » a balancé le suiveur de l’OM Guillaume Tarpi, alors que même Matt Pokora s’est lâché. « Vitinha 35 millions joueur le plus cher de l’histoire de l’OM… Pablo va falloir passer devant un tribunal pour un truc pareil… c’est TRÈS TRÈS grave… Avec 5 millions j’en trouve 74 en France des jeunes meilleurs que lui », a dénoncé le chanteur, visiblement totalement désabusé. « Vitinha est le joueur le plus nul que l’OM ai connu ces 10 dernières années et en plus il progresse pas il régresse », a balancé un internaute qui fait partie de ceux qui ne voient pas d’avenir à Vitinha à Marseille.