Faire craquer l'OM, Veretout affiche ses ambitions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jordan Veretout refuse toutes les portes de sortie à l'OM, et entend même retrouver sa place dans l'effectif une fois le mercato terminé.

Poussé dehors par l'OM depuis le début du mois de juin, Jordan Veretout a refusé une offre copieuse en provenance du Qatar. Officiellement, le milieu de terrain espérait une proposition venue d’un grand club européen pour continuer sa carrière à un niveau élevé. Mais rien ne vient alors qu’il ne reste que quatre jours pour conclure le marché des transferts. Résultat, le Stade Rennais a décidé de tenter sa chance pour renforcer son milieu de terrain, le club breton ayant beaucoup recruté mais possédant encore de nombreux trous dans son effectif, comme l’atteste la défaite à Strasbourg de dimanche dernier. Les « Rouge et Noir » possèdent des moyens financiers à même de faire une offre acceptée par l’OM, même si l’ancien de la Roma devra forcément revoir son salaire à la baisse, lui qui n’a plus qu’un an de contrat avec Marseille et se prépare pour le moment à vivre la saison depuis les tribunes. Malgré cette menace, l’international français n’entend faire aucune fleur à l’OM, et ne se voit pas rejoindre Rennes dans les prochains jours.

Veretout utile à De Zerbi ?

Bien que le nom de Jordan Veretout fût glissé aux dirigeants Rennais, lui n'est pas emballé à l'idée de jouer le bas. Il espère toujours rester au club et s'imposer, il reste tout de même conscient qu'il sera difficile de rester. Il ne reste que quelques jours avant la fin du… pic.twitter.com/ugUHKI3NsX — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 27, 2024

Selon La Minute OM, il n’est pas convaincu par le projet du club breton, et préfère donc rester à Marseille. Pour attendre une meilleure offre ou pour rester toute la saison ? Impossible de le savoir pour me moment, mais le coup de bluff est en cours puisque le compte spécialisé sur l’actualité du club provençal assure que Jordan Veretout est persuadé de pouvoir inverser la tendance et finir par s’imposer à Marseille cette saison. Une fois le mercato terminé, si Veretout n’a pas trouvé preneur, alors l’OM sera obligé de le réintégrer dans le groupe professionnel, mais Roberto De Zerbi n’aura bien sûr aucune obligation de le faire jouer. Mais ce n’est pas vraiment le niveau du milieu de terrain formé à Nantes qui est le souci, mais plus sa situation contractuelle avec la possibilité qu’il parte librement dans un an. La saison dernière, il avait tout de même été un des rares joueurs à donner satisfaction, et à l’heure où De Zerbi cherche encore la bonne formule dans l’entrejeu, Veretout se dit que son aventure à Marseille n’est peut-être pas totalement terminée.