Vente OM, Zidane, Arabie Saoudite, il dit toute la vérité

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que Pablo Longoria n'a pas encore trouvé le successeur d'Igor Tudor au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est le sujet de la vente possible de l'OM qui fait frissonner les supporters phocéens.

Depuis quelques jours, la planète Marseille est en fusion. Raison de ce séisme, le départ possible de Frank McCourt et son remplacement par l’Arabie Saoudite. Bien évidemment, cela fait plusieurs années que ce sujet est évoqué, et régulièrement, il y a eu quelques coups de chaud sur ce thème de la vente de l’OM. Mais cette fois, Rolland Courbis et différents influenceurs marseillais ont, eux aussi, laissé entendre qu’il se passait quelque chose du côté de la Commanderie. Et ce quelque chose serait même énorme. De quoi forcément alimenter les rumeurs, et encore plus les fantasmes. De quoi faire réagir celui qui depuis des années annonce que l’Olympique de Marseille sera vendu, Thibaud Vézirian. Sur sa chaîne Twitch, il a évoqué toutes ces rumeurs sorties d’un seul coup et a délivré ses vérités.

L'OM vendu, attention aux rumeurs

Mohamed Henni en remet une couche sur la #VenteOM 1/2 🤨 pic.twitter.com/cDw4rU65o6 — Marco D |  (@MDigus) June 6, 2023

Revenant sur ces différentes rumeurs, Thibaud Vézirian a été cash. « La guerre en Ukraine a créé de gros gros problèmes géopolitiques dans le monde. Et quand vous avez un consortium avec plusieurs pays et plus entités, ça peut semer le trouble et les problèmes. A l’été 2022, je l’ai dit comme beaucoup, il devait y avoir un grand changement qui n’a pas eu lieu et qui a été repoussé. Et à l’arrivée, on a vu s’insérer d’autres entités pour remodeler tout ça, on parle de CGA CGM, on parle d’Indiens, c’est ce qui fait parler (…) Les Saoudiens jouent à cache-cache, sèment un bazar incroyable sur les réseaux sociaux en faisant fuiter de possibles offres (…) Comment Mohammed Henni peut dire que tout va basculer cet été alors qu’il dit aussi qu’il n’y a rien de concret ? Ce bazar participe au fait que la situation est pesante, c’est incontrôlable. Mais je le dis, il n’y aura pas de Zinedine Zidane à l’OM sans changement d’ère et officialisation d’une vente. En l’état actuel du club, c’est impensable (…) Cette saison, Frank McCourt est aux abonnés absents, il n’existe plus, lui qui aimait tant se valoriser », fait notamment remarquer le spécialiste de la vente de l’Olympique de Marseille. Ce dernier ne cache d'ailleurs pas qu'il est un peu étonné et agacé que certains débarquent d’un seul coup sur ses terres.