Vente OM ‍: Il se passe quelque chose de dingue

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après une nouvelle saison mouvementée à l'OM mais décevante au final, les supporters réclament du changement. Si un nouvel entraîneur va bientôt arriver, une piste sur le rachat du club phocéen est réouverte. Et les confidences pleuvent.

Ces dernières heures, une rumeur enfle du côté de l'OM. L'Olympique de Marseille serait sur le point d'être racheté par l'Arabie saoudite selon les informations d'i24 news. Les supporters, galvanisés par cette annonce, attendent impatiemment de nouvelles informations sur la vente du club phocéen. Troisième de la Ligue 1 et éliminé prématurément de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, Marseille a beaucoup déçu cette saison malgré de belles promesses. Du changement est espéré à l'OM. Pour le moment, le club appartient toujours à Frank McCourt mais récemment, un influenceur marseillais, proche de plusieurs personnes au club a annoncé dans une vidéo que quelque chose de très gros s'apprête à arriver à l'OM.

La vente de l'OM, un influenceur vend la mèche

« Je viens d’apprendre une dinguerie là sur l’OM. Je vous avais dit que ce n'était pas par rapport à l’OM mais là, j’en ai des frissons. Marseille, ça pue le football. Ça fait 10 ans ou plus, plus de 10 ans qu’on n’a pas eu un titre, un trophée, quelque chose. On a les épaules pour combattre avec l’Europe dans les plus grandes équipes. Ce qui nous manque, c’est des trophées, des grands joueurs qui viennent signer à l’OM » a déclaré l'influenceur marseillais Bengous. Ce fervent supporter de l'OM, parfois invité par des médias locaux pour donner son avis sur le club, a aussi ses entrées au Vélodrome ou dans les bureaux pour quelques apparitions de communication. De quoi laisser entendre que son club de cœur va bientôt redevenir compétitif sur la scène nationale mais également en Europe, où Marseille n'est clairement plus autant conquérant qu'auparavant. Malgré les moyens mis en oeuvre par Frank McCourt, pour beaucoup, voir l'OM briller à nouveau ne pourra être fait qu'en cas de rachat par un investisseur bien plus dépensier. Sans trop en dire, Bengous laisse tout de même bien entendre qu'il y a des grands projets autour de l'OM, même s'ils sont encore beaucoup à se demander si cet intérêt est bien concret.