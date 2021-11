Vente OM : Vezirian promet une énorme surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Neuf mois après avoir annoncé le vente de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite, Thibaud Vezirian persiste et signe, même si son discours passe de plus en plus mal.

Le vendredi 5 février dernier, via une vidéo sur sa chaîne Youtube, Thibaud Vezirian affolait la planète Marseille en annonçant que la vente du club de Frank McCourt allait être officialisée dans la journée. « Les Saoudiens aimeraient mettre des personnes plus jeunes, issues de la nouvelle génération, à la tête du club. Ce n’est pas la question, l’OM va être racheté. Ce sera bouclé dans les prochains jours. Un communiqué de presse est déjà écrit. Toutes les négociations touchent à sa fin, tout semble terminé et ce n’est pas ma voix qui embêtera les acheteurs et les vendeurs dans leurs négociations secrètes », annonçait celui qui travaillait alors sur la chaîne L’Equipe.

La vente de l'OM annoncée début février

Les mois ont passé, les rumeurs se sont succédé sans que rien ne se passe, malgré un été bouillant durant lequel le hashtag #VenteOM a eu la vedette. Entre ceux qui sont persuadés que McCourt va vendre à des intérêts saoudiens, et ceux qui pensent que cela a surtout été utile pour certains de se faire un peu connaître sur le dos de l’Olympique de Marseille, la balance penche désormais fortement du côté des seconds. Pour de nombreux fans phocéens, et la plupart des journalistes, cette vente n’est qu’un fantasme. Alors, quand Ben Jacobs, journaliste anglais qui suit de près l’investissement saoudien dans le football, a annoncé vendredi qu’Amanda Staveley, la propriétaire de Newcastle, avait indiqué que le fameux PIF, bras financier de l’Arabie Saoudite, n’avait jamais pensé acheter l’Olympique de Marseille, mais bel et bien les Girondins de Bordeaux, cela est retombé en pluie fine sur Thibaud Vezirian.

J'ai mes popcorns mon coco et j'attends tranquillement, tout est réglé. Mais tu as le droit de t'informer où tu veux. Au moins, tu auras la surprise quand ça tombera... — T.V. (@ThibaudVezirian) November 12, 2021

Là où certains auraient fait profil bas, ce dernier, qui ne travaille plus pour la chaîne L’Equipe, a au contraire remis un euro dans la machine. « J'ai mes popcorns mon coco et j'attends tranquillement, tout est réglé. Mais tu as le droit de t'informer où tu veux. Au moins, tu auras la surprise quand ça tombera... », a lancé l’influenceur, toujours persuadé que Frank McCourt vendra l’OM au moment où sportivement son club va plutôt bien et que la relation avec les supporters marseillais est clairement apaisée. Autant de motifs qui n'incitent pas vraiment à croire que le club phocéen sera vendu très rapidement que ce soit à l'Arabie Saoudite ou à quelqu'un d'autres, le milliardaire américain semblant de plus en plus prendre du bon temps en France.

Un week-end sans OM 😫💙



📲 IG : 𝗸𝗶𝗸𝘀𝗯𝗮𝗻𝗴.𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲.𝟭𝟴𝟵𝟵 pic.twitter.com/xpFoWfuIPo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 13, 2021

Il y a quelques semaines, et sur ce même sujet, Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe à Marseille avait dit sa façon de penser : « C'était toujours les mêmes jambons, les mêmes personnes, la même clique qui racontaient la même chose dont Vezirian. Il y a eu des noms cités, des dates etc. C'est incroyable. Mais les grands médias n'ont jamais annoncé la vente de l'OM. C'est Pipo et Molo... Cela ne veut pas dire que le club ne sera pas vendu dans 2 ans, 5 ans, 10 ans mais ce qu'on a vécu, c'est la plus grande arnaque du sport en France. »