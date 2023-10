Vente OM ‍: Une menace préoccupante écartée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs se multiplient au sujet de la vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite. Spécialiste du dossier, Thibaud Vézirian est toujours intimement convaincu que le deal ira au bout, malgré les évènements géopolitiques actuels.

La vente de l’Olympique de Marseille fait beaucoup parler ces dernières semaines. Et pour cause, depuis l’article publié par France Bleu Provence au sujet d’un potentiel accord entre Zinedine Zidane et l’Arabie Saoudite en cas de rachat de l’OM, les langues se délient. Tous les jours, Thibaud Vézirian analyse ce dossier épineux sur Twitch et répond aux questions des supporters olympiens. Sur sa chaine YouTube, l’insider a répondu à quelques inquiétudes quant à un éventuel impact de la guerre en Israël et en Palestine sur la vente de l’Olympique de Marseille. De tels évènements géopolitiques peuvent-ils avoir un impact sur le potentiel rachat du club par l’Arabie Saoudite ?

Le débat se pose mais pour Thibaud Vézirian, il n’y a pour l’instant aucun impact entre la guerre en Israël et le rachat de l’OM. Pour le journaliste, tout est sous contrôle et la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt est toujours dans les tuyaux avec une officialisation possible d’ici la fin de la saison. « La question que l’on m’a le plus posé cette semaine, c’est de savoir si le conflit entre Israël et la Palestine pouvait peser sur la vente de l’Olympique de Marseille, voire la faire capoter et changer le processus actuel » a commenté Thibaut Vezirian avant de poursuivre.

Le processus de la vente de l’OM est « en cours »

« C’est une bonne question, mais on va remettre les choses dans l’ordre quand même. La mort d’innocents est plus importante que votre divertissement. Dans le monde entier, quand il y a de tels évènements, ce sont au-dessus des affaires, c’est au-dessus de nos petits problèmes locaux, c’est au-dessus de nos petits problèmes concernant les résultats de notre équipe chérie. Pour autant, mes sources et mes infos sont claires, les preuves ont été là aussi au fil du temps et je n’ai pas dévié d’un iota. Le processus est en cours vers une officialisation. A date, il n’y a pas de nuage. Tout est évolutif mais à date, tout va bien et pour preuve, les médias saoudiens en parlent. Bref, c’est sur les rails » a fait savoir Thibaud Vézirian, pour qui il n’y a pas encore de quoi s’inquiéter puisqu’il n’est pas prévu que la vente de l’OM capote. Et cela malgré les terribles évènements en Israël et en Palestine.