Vente OM ‍: Un milliard et des stars, l'Arabie Saoudite le fait rêver

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un ancien joueur de l'OM a décidé de se mouiller, et il demande à Frank McCourt de vendre le club pour dérouler le tapis rouge à l'Arabie Saoudite et ses investissements colossaux.

L’OM vendu à l’Arabie Saoudite, c’est un projet de très longue date qui est annoncé comme imminent désormais, même si aucune source officielle ne l’a confirmé. Il envoie en tout cas du rêve, surtout à l’heure où Marseille continue de remplir son stade à ras bord, sans pour autant proposer un football et des résultats qui ont de quoi transcender ses supporters. La situation devient tendue car d’un côté, il y a le projet actuel qui fait vivoter dans le premier tiers du championnat, et sans briller en Europe, et de l’autre il y a l’ambition de remettre l’OM sur la carte du football mondial en cas de gros rachat.

Frank McCourt, il n'en peut plus

De quoi interpeller Jacques Faty, ancien joueur du club qui ne comprend pas la situation actuelle, et appelle de ses voeux Frank McCourt à vendre l’OM maintenant que le projet de l’Américain s’essouffle clairement. « Je trouve ça bizarre que les coachs arrivent à Marseille et quittent immédiatement le club. tu arrives avec un projet et d’un seul coup ouais c’est bon je quitte Marseille. Il n’y a pas de stabilité. C’est trop rapide, et je n’arrive pas à comprendre. Je pense qu’il faut un rachat pour vraiment acheter des bons joueurs. Parce que le Marseille Project du président américain nous a vendu du rêve, mais c’est les Américains ça, ils vendent du rêve. Il est là pour ça. Maintenant, il va vendre Marseille plus cher qu’il ne l’a acheté. Et je pense qu’il devrait le vendre aux Saoudiens. Qu’ils les laissent venir, ce sera mieux. Ramenez nous les saoudiens, qu’ils mettent 800-900 millions, un milliard, et qu’ils ramènent des joueurs parce que l’OM mérite. Marseille est un club exceptionnel, avec un public incroyable. C’est un club qui a la passion, qui transcende. Je trouve ça beau », a livré dans l'émission Carton Jaune Jacques Faty, dans ce plaidoyer qui souligne à quel point la situation actuelle du club marseillais tend les suiveurs et les passionnés de l’OM.

Vente OM : Frank McCourt veut vendre au plus vite ! https://t.co/8E4JBi9oci — Foot01.com (@Foot01_com) January 12, 2024

Il se murmure ces dernières semaines que Frank McCourt ne serait en tout cas plus opposé à la vente de son club. Il reste à voir si l’intérêt de l’Arabie Saoudite se confirme concrètement dans les prochains mois, même si les nombreux bouleversements dans l’organigramme de l’OM ont tout de même mis la puce à l’oreille des observateurs. Néanmoins, Pablo Longoria continue toujours de faire un mercato à l’économie à l’heure actuelle, ce qui ne rassure clairement pas en vue de la deuxième partie de saison. La dure réalité de la saison en cours, même si le projet de rachat saoudien fait toujours autant rêver.