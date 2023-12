Vente OM ‍: Un journaliste saoudien fait une fracassante annonce

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il ne s'agit pas d'un remake de la finale de la Ligue des champions gagnée par l'OM en 1993, mais une source saoudienne affirme que les investisseurs hésitent encore entre le club phocéen et l'AC Milan.

Trente ans après avoir battu les Rossoneri en finale de la C1 à Munich, l'Olympique de Marseille se retrouve face à Milan, mais c'est cette fois l'Arabie Saoudite qui va choisir le vainqueur du duel. Contrairement à ce que certains allèguent depuis des années, le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) n'aurait pas du tout choisi définitivement l'OM, mais hésiterait encore concernant le rachat d'un autre club en Europe après Newcastle. Cette fois, c'est un membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs et rédacteur pour le média en ligne saoudien Al-Youm qui affirme que Marseille est bien le favori du PIF, mais que rien n'est totalement tranché et que l'AC Milan figure également sur la liste. « Le Club de Marseille est l'option la plus importante pour le Fonds d'investissement public saoudien. Milan est sur la liste, mais le club français est l’option la plus importante dans laquelle PIF peut investir », précise le journaliste à ses 27.000 followers.

خاص (حسب ما وصلني):



نادي مارسيليا هو أبرز خيارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.#ميلان ضمن القائمة، ولكن النادي الفرنسي هو الخيار الأبرز للاستثمار فيه من قبل PIF. 🔴⚫️ pic.twitter.com/sgN7jlYPET — عيد المسحل (@BINMIS7AL) December 23, 2023

Bien évidemment, ce n'est pas la première fois qu'une telle rumeur est lancée, mais c'est une des premières fois qu'on remet en cause la version d'une vente déjà acquise du club de Frank McCourt. Et surtout, cette annonce du journaliste saoudien remet également en cause l'existence d'un consortium monté par les Saoudiens avec des investisseurs indiens et la CGA CGM. À en croire ce journaliste, c'est bien le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite et lui seul qui est à la manœuvre dans cette future opération. De quoi forcément balayer certaines théories nébuleuses sur la vente de l'Olympique de Marseille, et en relancer de nouvelles d'autant qu'aucune date n'est donnée concernant le choix final du PIF.