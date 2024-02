Vente OM ‍: Tous les joueurs virés, il annonce la couleur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est bien loin de ses objectifs en Ligue 1. Le niveau moyen des joueurs phocéens provoquera forcément un énorme coup de balai en cas de rachat du club.

Depuis le début de l'année 2024, l'OM n'y arrive plus en Ligue 1. Le club phocéen a enchainé une nouvelle contre-performance ce dimanche soir face à l'OL et se retrouve huitième du championnat après 20 journées disputées. A Lyon, les troupes de Gennaro Gattuso ont montré certaines lacunes préjudiciables pour espérer jouer les premiers rôles en fin de saison. A Marseille, c'est le pessimisme qui règne tant que rien ne changera. Et beaucoup demandent une vente du club phocéen pour repartir sur de nouvelles bases, que ce soit avec l'Arabie saoudite ou autre. Pour Christophe Dugarry, aucun joueur actuel ne pourrait d'ailleurs jouer dans un nouvel OM ambitieux et fort d'un nouveau propriétaire.

Des joueurs pas au niveau de l'OM

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots sur le niveau moyen des joueurs qui composent l'OM. « Si demain l'OM est vendu, il n'y en a pas un qui reste ! Si tu as une ambition de Ligue des champions, Luis Henrique a pas le niveau, Ndiaye a pas Ie niveau, Onana a pas le niveau, Ounahi a pas le niveau, Harit a pas le niveau, Aubameyang pas le niveau, Balerdi pas le niveau, Gigot je ne suis pas sûr... Ils n'ont pas le niveau ! Ce sont des joueurs qui ont un niveau correct de Ligue 1 mais ce ne sont pas des joueurs du niveau de l'Olympique de Marseille », a notamment indiqué Christophe Dugarry, très inquiet pour l'avenir de l'Olympique de Marseille si une remise à niveau n'est pas effectuée prochainement. Reste à savoir si Frank McCourt, réticent jusqu'à présent à l'idée de vendre, changera d'avis l'été prochain.