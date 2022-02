Vente OM : Tous les détails de cette folle annonce dévoilés !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Outre Thibaud Vezirian, Matthias Manteghetti avait enflammé les réseaux sociaux en février 2021 en évoquant en direct sur Infosport+ la vente de l'OM. Un an plus tard il délivre sa version des faits.

La vie de Matthias Manteghetti a changé le vendredi 5 février 2021 lorsque celui qui était alors le correspondant de Canal+ à Marseille a lancé en direct à l’antenne d’Infosport+, la chaîne sportive du groupe C+, que ses sources confirmaient la vente imminente de l’Olympique de Marseille. Une intervention live qui arrivait quelques heures seulement après la fameuse vidéo de Thibaud Vézirian, ce dernier annonçant la sortie rapide d’un communiqué officialisant la vente du club phocéen à l’Arabie Saoudite. Dans les minutes qui ont suivi, le journaliste a reçu des milliers de notifications, des insultes et des centaines d’appels téléphoniques pour en savoir plus sur ce qui semblait être un scoop énorme. Un an plus tard, s’exprimant dans un podcast sur FootballClubdeMarseille, Matthias Manteghetti a évoqué cette fameuse vente annoncée, avouant qu’il avait désormais des doutes, même s’il est toujours persuadé qu’il s’est clairement passé quelque chose. En tout cas, lui ne croit pas vraiment la théorie de Thibaud Vézirian sur une vente cachée qui sera officialisée dans les semaines ou les mois qui viennent.

Vente OM, il ne croit plus trop à une vente cachée par McCourt

A suivre toute la journée sur IS+ et Canal+, nos infos et détails sur la #VenteOM :

-Montant de la vente approcherait les 480M€(McCourt en espérait 600).

-Augmentation de capital 2020 : chapeautée par les repreneurs.

-L.Campos ferait partie du projet. Il est à Marseille. #OM 1/2 — Matthias Manteghetti (@MManteghetti) February 5, 2021

« En mai 2020, on m’avait donné quelques informations sur une approche éventuelle de repreneurs pour l’Olympique de Marseille, beaucoup de noms me sont donnés, mais il n’y a rien de très précis. Je n’en fais pas grand-chose, même si en tant que supporter de l’OM je commence à rêver des noms de grands joueurs à floquer sur nos maillots (…) Ensuite entre octobre et décembre 2020, des infos reviennent, mais je ne creuse pas plus que cela. Et ça s’accélère en janvier, j’ai de nouvelles sources, et un soir de février 2021, le 2 ou 3, le soir d’un match à Lens, j’ai énormément d’infos qui me viennent de sources de grandes confiances. J’en parle à certains collègues et à mes supérieurs car ils ont confiance par rapport à mes infos des années précédentes sur l’OM. Et puis vient le fameux vendredi 5 février, j’ai encore des infos le matin, et Thibaud (Vézirian) sort sa vidéo. Et la rédaction me dit d’en parler car d’autres confirmations viennent même de journalistes qui ne sont pas dans le milieu du football. Je fais alors ce direct à Marseille pour donner mes informations, et on devait en parler toute la soirée, avec une émission spéciale. Mais 10 à 15 minutes après mon passage à l’antenne, on m’a dit que finalement on n’en parlait plus, parce que l’OM avait prévenu que tout était faux (…) Que ce soit vrai ou pas, j’ai probablement bien fait de ne plus en parler compte tenu du bordel que cela a provoqué. Avec Thibaud on ne s’était jamais parlé, on l’a fait en septembre dernier, lui avait beaucoup plus de sources que moi et elles sont différentes des miennes. Toutes disaient que c’était fait (…) Ce n’est pas moi qui ai pris seul la responsabilité de cette annonce, on me l’a demandé. Si on sait qui est derrière cette simultanéité des infos ? Non et je ne sais pas si on le saura un jour (…) Mais je peux assurer que j’ai eu ces infos de sources qui ne se connaissent pas, qui n’ont rien en commun. Mes supérieurs ont eu aussi des confirmations de quelqu’un qui ce jour-là a eu la même info que moi. Pour nous l’information était bonne (…) La seule info qui est venue à moi ensuite, c’est Fabrice Abriel, qui m’a confirmé qu’il avait été approché par des investisseurs en 2020 pour qu’il discute avec l’OM si une reprise était possible. Il avait donc contacté l'Olympique de Marseille et on lui avait répondu qu’il y avait une négociation en cours et qu’on ne répondrait pas à sa prise de contact. Pour moi, il n’y a que deux possibilités, soit l’OM est vendu et pour X raison que je ne connais pas, cela ne peut pas être officialisé, mais pourquoi on achèterait un club pour officialiser un an et demi plus tard ? Ou alors, c’est le plus réaliste pour moi, les négociations étaient très très très avancées et il s’est passé quelque chose qui a fait que la vente a capoté. Le truc de dire qu’ils ont acheté, j’y ai cru pendant 2-3 mois mais je n’y crois plus trop. A quoi cela servirait ? Je suis certain qu’il s’est passé quelque chose, mais quelque chose s’est passé et que la vente ne s'est pas finalisée. C’est mon ressenti », a notamment confié Matthias Manteghetti.

Obligé de répondre à ce communiqué malsain,aberrant et ridicule. Je n'ai jamais généralisé,regardez mes vidéos, je reçois des mess de sup de partt. Bcp savent, devinent ou ont consulté l'enquête. Lancez votre chasse aux sorcières interne & laissez moi en dehors de ces gamineries https://t.co/SRRkhG1nHW pic.twitter.com/sQLFskNrJ6 — T.V. (@ThibaudVezirian) January 21, 2022

Ces derniers mois, seul Thibaud Vézirian s'accroche à cette vente qui aurait été signée l'an dernier et que pour l'instant Frank McCourt et les repreneurs saoudiens cachent au grand public pour des raisons inconnues. Ce scénario serait confirmé par le mercato de l'Olympique de Marseille, lequel ne serait pas en adéquation avec les moyens financiers mis en place par le milliardaire américain mais avec ceux du vrai propriétaire de l'OM. Des positions qui ont valu à Thibaud Vézirian une virulente prise de tête avec le groupe des MTP qui lui reproche de faire son beurre sur cette histoire de soi-disant vente de l'OM.