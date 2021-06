Vente OM : Thibaud Vézirian avait vu juste

Dans : OM.

Le mois de juin se déroule pour le moment sans grand effet d’annonce autour de la vente de l’Olympique de Marseille.

Un phénomène à souligner tant depuis fort longtemps, le bruit courait sur le rachat du club, tout d’abord par le duo fantasque Ajroudi-Boudjellal, puis par des hommes d’affaires ou membre de la famille royale d’Arabie Saoudite. Il n’en est rien et bien au contraire, Frank McCourt répète à chaque fois qu’il le peut que l’OM n’est pas à vendre, et qu’il ne comprend surtout pas d’où viennent ces rumeurs incessantes alors qu’absolument personne ne se porte réellement acquéreur du club provençal. Si le propriétaire de l’OM se le demande, les bruits de couloir sont en tout cas régulièrement entretenus par Thibaud Vézirian, grand annonciateur de la vente de l’OM, et qui persiste et signe. A l’occasion d’un live sur Youtube autour de l’équipe de France et de l’Euro, le chroniqueur de La Chaine L’Equipe en a rajouté une couche, expliquant que l’argent dont disposait l’OM pour ce mercato ne l’étonnait pas, et prévenant tout le monde qu’il allait se passer quelque chose prochainement.

« On a tous remarqué que ça y est, il y a de l’argent à l’OM, vu que c’est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur les infos foot mercato vous voyez que l’OM est à l’affiche partout. Comme quoi il y en a qui ne se sont peut-être pas trompés il y a quelques semaines, ou quelques mois. Je bloque un idiot qui vient de m’insulter sur la vente de l’OM, quel âge as-tu ? En plus tu vas être ridicule dans quelques temps », a affirmé Thibaud Vézirian, persuadé que sa prémonition va se vérifier un jour, « dans quelques temps ». Pour le moment en tout cas, avec la nouvelle direction mise en place, l’arrivée de Jorge Sampaoli et les efforts sur le marché des transferts, les supporters se montrent beaucoup moins pressés de voir le club être vendu.