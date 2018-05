OM : Dugarry imagine le mercato de l’OM, et lâche trois noms

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le marché des transferts n’est pas officiellement ouvert, mais les rumeurs vont déjà bon train concernant l’Olympique de Marseille.

Ces derniers jours, on parle notamment beaucoup d’une éventuelle arrivée de Mario Balotelli, et d’un possible retour de Valère Germain à l’OGC Nice. Interrogé sur le mercato du club phocéen, Christophe Dugarry a validé à 100% la piste menant à l’international italien. Et en se glissant dans la peau d’Andoni Zubizarreta, le consultant de RMC a suggéré deux autres joueurs à l’état-major de l’OM : les internationaux français Kurt Zouma et Morgan Schneiderlin. Des renforts qui ne déplairaient sans doute pas à Rudi Garcia…

« Il faut refaire des bonnes trouvailles. L'année passée, il y a eu Luiz Gustavo par exemple. Il faut trouver un avant-centre à tout prix. Que vont-ils faire de Mitroglou ? Je n'en sais rien. Il faut garder Payet et Thauvin, c'est évident. Je ne pense pas que ce dernier puisse valoir 50 ou 60 millions d'euros. Il faut trouver des bonnes idées : Balotelli, Kurt Zouma, Schneiderlin... Par contre, il ne faut pas prendre de jeunes, ils en ont déjà assez avec du potentiel » a lâché Christophe Dugarry, persuadé que l’OM peut se renforcer efficacement, malgré l’absence de Ligue des Champions la saison prochaine. Ce sera à Jacques-Henri Eyraud et à Andoni Zubizarreta de confirmer ce sentiment dès les premières semaines du mercato.