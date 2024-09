Vente OM ‍: Saadé et l'Arabie Saoudite, c'est non

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présenté très régulièrement comme l'un des partenaires de l'Arabie Saoudite dans le dossier du rachat de l'Olympique de Marseille, Rodolphe Saadé n'envisage pas du tout de s'impliquer davantage qu'actuellement dans l'OM.

Sponsor maillot du club phocéen, et revendiquant clairement sa filiation avec l'Olympique de Marseille et la cité phocéenne d'où il gère ses affaires, Rodolphe Saadé suscite de nombreuses rumeurs. Et la principale concerne évidemment une possible implication dans le rachat de l'OM à Frank McCourt de manière solitaire ou dans le cadre du fameux projet mené par l'Arabie Saoudite depuis quatre ans, tel que l'avance Thibaud Vézirian. A la tête du puissant groupe de transport de marchandise CGA CGM, Rodolphe Saadé aurait les moyens de s'offrir le club phocéen, du moins si McCourt décidait de le vendre. Mais dans le cadre d'un long portrait réalisé par France Inter sur les dirigeants du groupe installé à Marseille, le cas de l'Olympique de Marseille est forcément évoqué. Et l'hypothèse d'un rachat du club en cas de vente de l'OM est clairement balayée.

Le rachat de l'OM n'est pas à son programme

Vente OM : L'Arabie Saoudite est là, McCourt peut s'en aller https://t.co/R6PDttYUVn — Foot01.com (@Foot01_com) September 6, 2024

Dans le cadre du podcast titré Secrets d'info, Benoît Collombat et Frédéric Métézeau, journalistes à la cellule investigation de Radio France, ont travaillé sur la famille Saadé et son implication dans la vie de Marseille. Une implication assumée, mais qui n'ira pas jusqu'au rachat de l'OM. « Rodolphe Saadé ne souhaite pas non plus racheter l’OM. Plusieurs de nos interlocuteurs nous affirment qu’il a tiré les leçons des années Bernard Tapie, qui s’est brûlé les ailes à mélanger affaires, sport, médias et politique », expliquent nos confrères. Car en plus de la CGA CGM, l'homme d'affaires s'est également offert le groupe BFM après avoir déjà racheté La Provence. De quoi suffisamment l'occuper sans avoir en plus à devoir gérer l'Olympique de Marseille avec ou sans l'Arabie Saoudite. Le feu d'artifice promis par les insiders de la Vente OM aura peut-être lieu un jour, mais ce ne sera pas sur le compte de Rodolphe Saadé, qui n'a pas oublié la manière dont tout s'est terminé pour Bernard Tapie, l'ancien boss de Marseille.