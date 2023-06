Vente OM ‍: RMC refuse cette invitation

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La machine à rumeurs fonctionne à plein régime concernant la vente de l'Olympique de Marseille. Cependant, une chose est certaine, c'est que Thibaud Vezirian a du mal à convaincre que son scénario est sérieux.

La visite du prince héritier saoudien et l’annonce encore repoussée de la signature d’un entraîneur à l’Olympique de Marseille ont alimenté pendant le week-end la théorie d’une cession du club par Frank McCourt. Depuis des mois et désormais des années, les supporters de Thibaud Vézirian et ses adversaires s’invectivent sur les réseaux sociaux. Et forcément plus le temps passe plus les seconds sont moqueurs et les premiers agacés d’être dans le cible de ceux qui disent qu’un jour ou l’autre l’homme d’affaires américain finira bien par vendre l’OM et qu’il sera facile de dire : « J’avais raison. » En attendant, c’est une photo qui a fait du bruit ces derniers jours. Lors d’un tournoi de Five, on voit Zinedine Zidane avec Rolland Courbis et le patron d’un média sportif, lui-même ancien éphémère dirigeant du PSG. Forcément tout cela est censé confirmer que Zizou va devenir l’entraîneur de Marseille une fois que les Saoudiens auront rapidement racheté le club.

Vente OM, les nerfs sont à vif

Mais bien sûr !! Cette image dit tout…. https://t.co/WA90isCzLo — Gilbert Brisbois (@gilbertbrisbois) June 16, 2023

Cependant, un supporter de l’OM agacé de ces rumeurs incessantes a interrogé Gilbert Brisbois via les réseaux sociaux, notamment sur cette photo. Et le patron de l’After Foot de faire dans l’ironie avant de taper directement dans le tas. « Mais bien sûr !! Cette image dit tout….Bien sûr ! Je sais tout, mais je dis rien comme tout bon journaliste, a lancé avec malice le journaliste de RMC, à qui il a ensuite été proposé d’inviter Thibaud Vézirian lors de l'After Foot pour parler de la vente supposée de l’OM. Impossible, ce ne serait pas sérieux. » Évidemment, cela a provoqué la colère de certains supporters de TV, agacés que l’on puisse ainsi remettre en cause son travail dans ce dossier. Et inversement, cela a fait rigoler ceux qui pensent que tout cela n'a aucun sens et que les mois qui passent le confirment. Une autre journée au travail dans la longue histoire de la vente de l'Olympique de Marseille.