Vente OM ‍: Pour l'Arabie Saoudite, c'est « ‍place à l’officialisation ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les performances sportives de l'Olympique de Marseille poussent de plus en plus de supporters à espérer une vente rapide par Frank McCourt à l'Arabie Saoudite. Le nul contre Metz a remis le dossier en haut de la pile.

A peine la rencontre face aux Messins était terminée que sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à réclamer le départ du propriétaire américain de l'OM. Il est vrai que cette saison est celle de toutes les déceptions pour les fans phocéens, l'Europa League étant désormais la seule source d'espoir pour les habitués du Vélodrome. Mais il y a un autre dossier qui pourrait provoquer un séisme, c'est évidemment si McCourt décidait de se séparer du club qu'il a racheté à Margarita Louis-Dreyfus pour 50 millions d'euros.

L'intervention cryptique de Maître Didier Poulmaire dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC a remis un peu d'huile sur le feu, mais pour Thibaud Vézirian, tout cela n'a finalement pas un grand intérêt. Pour lui, les jeux sont faits depuis longtemps en faveur de l'Arabie Saoudite, et le reste n'est que de l'agitation médiatique. TV n'attend plus qu'une chose, que les Saoudiens sortent du bois et annoncent l'achat de l'Olympique de Marseille.

La vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, place à l'officialisation

Dans son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian est revenu sur le passage de l'avocat sur RMC et en relativisé la portée. « Des sources, j’en ai des dizaines et partout, mais Didier Poulmaire n’en fait pas partie. Pourquoi le contacter, ça servirait à quoi à part qu’il me parle de secret professionnel et de me dire qu’il a été sondé. Mais ce n’est pas quelqu’un d’intéressant sur le sujet (…) Encore une fois, je vous ai dit tout ce que je pouvais et tout ce que je savais, vous connaissez 90% de la réalité de ce dossier. On ne peut plus apprendre grand-chose, désormais, c'est place à l’officialisation. Personne ne nous donnera une date précise, donc c’est inutile d’attendre la petite phrase. La vente va se faire. Oui, il y a encore des choses que je ne peux pas dire par rapport aux sources, je ne révèle pas tout par rapport aux gens qui travaillent sur ce dossier. C’est pour cela que j’ai autant de certitudes », a confié TV à ses abonnés.