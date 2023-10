Vente OM ‍: Pablo Longoria freine l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a besoin de clarifier son environnement pour rendre le club attractif aux yeux de l'Arabie Saoudite, qui serait partant pour investir massivement. Pablo Longoria a la pression pour calmer le jeu avec les supporters, mais il n'en prend pas le chemin du tout.

Annoncée depuis trois ans, la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie Saoudite revient avec de plus en plus d’insistance dans les médias. Et pas qu’en France puisque récemment, c’est le journal anglais The Independent qui se faisait l’écho de l’intérêt du Royaume pour le club provençal. Une acquisition qui est encore à prendre avec des pincettes, sachant que Frank McCourt a toujours fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club. Même si, en réalité, le businessman américain attend surtout une offre colossale pour pouvoir céder un club qui intéresse le pays du Golfe depuis longtemps notamment par son emplacement, son palmarès et sa popularité, ainsi que la possibilité de lutter contre le PSG du Qatar dans le championnat de France.

Cet intérêt ne s’est pour le moment pas officiellement concrétisé, et l’actualité du club marseillais n’aide probablement pas. Pour Thibaud Vézirian, qui suit ce dossier de très longue date, l’OM se doit d’être impeccable sur le plan de sa gestion et de son environnement pour être proprement vendu. Et si le projet de rachat est bien là, c’est aussi au club provençal et à son président Pablo Longoria de faire le ménage pour rendre le club pimpant et brillant en vue d’un rachat.

Longoria doit calmer le jeu, il porte plainte...

« L’heure de l’officialisation approche, soyez prêts. L’impact sur le paysage footballistique français et européen pourrait être monumental. Pablo Longoria doit régler le problème avec certains Ultras avant que le processus n’avance. C’est une étape cruciale pour aligner les forces vives du club derrière ce projet monumental », a livré l’informateur, pour qui le travail du président de l’OM est décisif afin de rendre le rachat possible. Pour le moment, le dirigeant espagnol a d’autres préoccupations, comme celle de trouver un nouveau directeur sportif, et de permettre à Gennaro Gattuso de redresser l'équipe au classement. Aucun rendez-vous n’est prévu entre la direction et les supporters prochainement. Et cela n’en prend pas vraiment le chemin puisque Pablo Longoria a décidé de porter plainte après la réunion du mois de septembre, notamment en raison de menaces physiques à ses yeux.