Vente OM : Non c'est non, Marseille tourne en rond

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prochain sponsor principal de l’Olympique de Marseille, la CMA CGM discute avec le club phocéen depuis deux ans. Il n’a jamais été question d’un rachat entre les deux parties avant tout liées par un projet commun concernant leurs fondations respectives.

Après la fin de la collaboration annoncée avec Cazoo, l’Olympique de Marseille a choisi la CMA CGM comme prochain sponsor principal. L’armateur s’affichera sur les maillots du vice-champion de France en titre à partir de la saison prochaine. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs au sujet d’un possible rachat. Le prochain sponsor étant un acteur majeur de la région, beaucoup ont cru percevoir un rapprochement révélateur.

L’Olympique de Marseille a le plaisir d’annoncer que le Groupe @cmacgm sera partenaire principal et présent sur le maillot de toutes les équipes du club à partir de la saison 2023-2024. 🤝 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 10, 2022

Alors après l’intervention de Rodolphe Saadé, patron de la CMA CGM, c’est le président marseillais Pablo Longoria qui était intervenu pour démentir de manière catégorique. Et au cas où ces déclarations n’étaient pas suffisantes pour éteindre les bruits de couloir, le futur partenaire de l’Olympique de Marseille a donné des détails sur leur contrat. « Il est dans les standards du marché (financièrement) », a indiqué une source de la CMA CGM à Sportune. En effet, l’armateur apparaîtra sur les maillots, sur l’affichage des panneaux LED et sur les écrans du Vélodrome.

Le rapprochement des deux fondations

A noter que les liens entre le club phocéen et son futur sponsor datent d’il y a deux ans. A l’époque, les deux parties avaient commencé par se rapprocher via leurs fondations respectives, qui ont depuis mené un projet éducatif et social pour aider les personnes en difficulté. Voilà comment l’Olympique de Marseille et la CMA CGM avaient envisagé un partenariat plus évolué qui a donc abouti cette année. De quoi confirmer leurs démentis selon lesquels un rachat du club n’a jamais été évoqué. Il n’empêche que le pensionnaire de Ligue 1 n’est pas à l’abri de nouvelles rumeurs.