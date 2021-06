Vente OM : Nabil Djellit enterre la piste saoudienne !

Dans : OM.

Nabil Djellit n'a jamais été de ceux qui croient en une vente imminente de l'Olympique de Marseille à un prince saoudien quitte à se faire secouer sur les réseaux sociaux. Le journaliste assume.

Les rumeurs sur la vente de l’Olympique de Marseille circulent encore et toujours, alors même que la deadline du 31 mai est passée. Les insiders en sont persuadés, jamais le club phocéen n’a été aussi proche de passer sous le giron de l’Arabie Saoudite, que ce soit directement ou même par une prise de la majorité du club à Frank McCourt. Souvent dans le collimateur des supporters qui croient à ce rachat de l’OM, Nabil Djellit n’est pas du genre à se cacher. Et il est donc venu sur le plateau de FootballClubdeMarseille où quelques heures avant certains intervenants l’avaient accusé de prendre tout le monde de haut et de refuser d’évoquer cette supposée vente. Très direct, le journaliste de France Fooball et de la chaîne L’Equipe a dit ce qu’il avait sur le cœur dans cette histoire. Et cela même si forcément il sait que cela ne va pas être du goût des adeptes de la Vente OM

Mais pour Nabil Djellit, le fantasme saoudien a assez duré. « Il y a un moment où il faut être clair, cette histoire de Saoudiens, ça suffit. La réalité de Marseille, c’est de trouver de l’oseille pour reconstruire une équipe. S’il y avait des Saoudiens qui devaient arriver, ce serait déjà sorti en Arabie Saoudite. Là-bas, personne n’en parle, ça n’intéresse personne. Moi je me suis renseigné un peu naïvement comme tout le monde, j’ai demandé et il n’y a pas la trace d’un mail, il y a walou dans cette histoire. Attention, cela ne veut pas dire que dans trois ou quatre ans, la vente n’aura pas lieu, on ne sait jamais. Mais aujourd’hui, investir dans un club de foot, c’est une mauvaise affaire. Les gens prennent leur désir pour une réalité. Ils veulent comme au PSG des gens qui arrivent et qui ramènent des stars. Que les gens à Marseille veuillent des stars c’est légitime, C’est normal et je le comprends, c’est une ville qui pue le foot, qui a gagné une coupe d’Europe et où il y a une ferveur. Mais la réalité, c’est que le propriétaire a été réglo et il a mis de l’oseille, c’est Eyraud qui a fait n’importe quoi avec et c’est un problème de gestion. C’est ça la réalité de l’histoire. Mais cette vente, rien qu’en parler c’est n’importe quoi », a lancé, sur le plateau du média marseillais, le journaliste afin de dire ce qu’il avait sur le cœur.