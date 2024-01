Vente OM ‍: McCourt ouvre enfin la porte à l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Les informations venues d'Italie sur un rachat du Milan AC par l'Arabie Saoudite ne changent absolument rien en ce qui concerne la vente de l'OM. Le spécialiste du dossier maintient le cap avec même un nouvel indice de taille.

Cette semaine, la presse italienne a mis un coup d’accélérateur au sujet du prochain grand investissement de l’Arabie Saoudite dans des clubs européens. Après avoir racheté Newcastle, le PIF envisage depuis longtemps de mettre le paquet pour avoir un deuxième club dans son escarcelle. L’OM est depuis trois ans cité comme le parfait endroit pour s’implanter, rivaliser avec le PSG du Qatar, pouvoir remporter des titres et redonner du prestige à une formation qui a du mal à revoir la lumière du jour en France. Mais La Repubblica affirme que l’Arabie Saoudite est tout simplement en train de discuter du rachat du Milan AC avec son propriétaire, RedBird Capital Partners, qui a récupéré le club lombard il y a seulement quelques années de cela.

L'Arabie Saoudite au Milan, zéro inquiétude pour la Vente de l'OM

Un tel investissement freinerait clairement une vente de l’OM, tant l’idée n’est pas non plus de distribuer les milliards sans une réelle stratégie d’investissement. Mais cette possible de voir l’Arabie Saoudite investir en Italie au lieu du sud de la France n’inquiète clairement pas Thibaud Vézirian, le spécialiste du dossier. Pour le journaliste, la vente de l’OM est toujours en marche, et le timing continue d’être celui prévu sans soubresauts. « Aucune inquiétude, on va toujours vers la validation finale de la cession », a répondu Vézirian sur les réseaux sociaux, avant d’en dire plus sur son émission pour Team Football.

« Il va y avoir vente avec certitude. Je n’ai pas de garantie à donner sur la date, même si j’ai des échos et des infos à ce sujet que je me garderais bien de donner. On va voir ce que ça donne d’ici fin juin. A la fin, ça sera rendu public et ça me fera sourire, et je n’aurais aucun sentiment négatif à l’égard de ceux qui ne me croient pas ou pensent que c’est du vent. L’audit, ce n’est qu’une certification des comptes dans le but d’officialiser. Mais il a débuté en 2023, si ça se trouve, il est fini depuis des semaines », a livré le spécialiste de la vente de l’OM, qui a ensuite donné un détail déterminant à ses yeux.

« J’ai appris que l’audit était conduit par le cabinet Deloitte, qui ne travaille plus avec l’OM. Ce serait donc demandé par la partie acheteuse, et Deloitte a déjà travaillé avec l’Arabie Saoudite », a livré l’informateur persuadé que cet audit est plutôt une volonté de faire le point sur le club de Frank McCourt en vue d’une offre. Cela démontre aussi que l'Américain a accepté de dévoiler la santé financière de son club s'il ne s'agit pas d'un audit interne comme annoncé au départ.