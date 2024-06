Vente OM ‍: McCourt lâche 555 ME et gifle l’Arabie Saoudite ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt sur le point de vendre l'OM à l'Arabie Saoudite, c'est la grosse rumeur de ces derniers mois. L'Américain les a balayées avec un engagement personnel et financier encore plus important que jamais.

Comme chaque été, les regards se tournent vers Frank McCourt à Marseille. Après un passage en coup de vent fin mai pour donner quelques directives et des interviews, le propriétaire de l’OM a joint les actes à la parole cette semaine. Afin de présenter un bilan équilibré à la DNCG, l’Américain a mis une somme proche de 70 millions d’euros de sa poche pour éponger le déficit de cette saison 2023-2024 qui restera comme décevante malgré une belle petite aventure en Coupe d’Europe. Et pour préparer le prochain exercice avec la crise des droits TV et l’absence de participation européenne, il est même demandé à Frank McCourt de remettre de l’argent de sa poche afin de garantir que tout ne s’écroulera pas à la première dépense de Pablo Longoria va s’exécuter.

McCourt de nouveau passionné par l'OM ?

Ce dernier écueil va donc permettre à l’OM d’avoir le feu vert de la DNCG et de pouvoir recruter librement. Cela a toutefois un coût sérieux pour le businessman de Boston, qui en profite ainsi pour rappeler, rubis sur l’ongle, qu’il ne compte pas vendre le club phocéen. Malgré les rumeurs insistantes d’un rachat par un consortium mené par l’Arabie Saoudite, le boss de l’OM démontre son attachement au club. Non pas par sa présence aux matchs ou par ses interventions répétées, lui qui délègue totalement la gestion à ses bras droits, mais par le fait de mettre la main à la poche à chaque fois que c’est nécessaire.

Selon La Provence, Frank McCourt a ainsi lâché 555 millions d’euros depuis qu’il a racheté le club, et ce demi-milliard de dépensé ne l’effraye pas plus que cela. Non pas qu’il soit persuadé de revendre l’OM à un prix supérieur, mais pour l’Américain, il est naturel de s’occuper de son investissement pour qu’il ne soit pas en danger de revoir ses ambitions à la baisse. La Provence souligne ainsi que McCourt est souvent l’objet de critiques des supporters mais que cela ne l’empêche pas de ne pas sourciller dès qu’il faut faire un effort financier, ce qui est bien souvent la première chose que l’on demande à un propriétaire d’un club de football en Europe. Le désengagement de l’OM est ainsi balayé, et le quotidien sudiste laisse même entendre que son récent passage à Marseille l’a même re-motivé à aider la formation phocéenne à revenir sur le devant de la scène.

Le montant de la fameuse enveloppe mercato pour permettre à Pablo Longoria de recruter sera aussi un indice sur sa volonté de tout faire pour aider Marseille à retrouver les premières places, et une présence en Coupe d’Europe qui est l’essence même de l’OM.